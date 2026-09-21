ANKARA (İGFA) - Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 ton toz esrar elde edilebilecek 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildi. Ayrıca operasyonlarda 15 kilogram esrar ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, operasyonlar Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Lice ve Kulp ilçelerinde 'Yasa Dışı Kenevir Ekimi ile Mücadele Eylem Planı' kapsamında operasyon düzenlendi. Çalışmalara 64 operasyonel tim ve 570 personel katılırken, uzaktan algılama sistemlerinden de yararlanıldı.

Diyarbakır'da Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda 5 ton toz esrar elde edilebilecek 217 bin 608 kök kenevir ve skunk imha edildi.



Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde;: pic.twitter.com/CJtJHGThPF — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 21, 2026

99 EKİM ALANI İMHA EDİLDİ

Operasyonlar sonucunda 99 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edilerek yok edildi. Ekim alanlarından elde edilen ürünlerin sokak satıcıları ve uyuşturucu imalatında kullanılmasının önüne geçildiği bildirildi. Bakanlık, uyuşturucu imalatçıları, sokak satıcıları ve yasa dışı ekim faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.