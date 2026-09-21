Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde 'Gazze İçin Bilim Kafe' temasıyla yürütülen etkinlikler kapsamında, Dokuz Eylül Üniversitesinde 'Gazze'de İnsanlık İçin Bilim Üretmek' başlıklı program gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Gazze'de yaşanan soykırımın yalnızca insan hayatı üzerinde değil, eğitim, bilim ve yükseköğretim alanlarında da ağır sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti.

Bilimsel üretimin böylesi ağır koşullar altında dahi sürdürülmesinin önemini vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz, Gazze'deki akademisyenlerle kurulan akademik dayanışmanın ve bilimsel iletişimin önemine değindi.

Dokuz Eylül Üniversitesinin akademik bilgi ve birikimini insanlığın yararına sunma sorumluluğuna vurgu yapan Rektör Yılmaz, Gazze ile akademik bağların güçlendirilmesi ve bilimsel iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların önem taşıdığını ifade etti.

GAZZE'DEN AKADEMİSYENLER SOYKIRIMIN ORTASINDA ÜRETME ÇABALARINI ANLATTI

Programın moderatörlüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Naci Emecen üstlendi.

Gazze İslam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdelraouf A Elmanama, Gazze İslam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mazen Medhat Alzaharna ve Gazze İslam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Renad Ibrahim Abu Dan, Gazze'den çevrim içi bağlantıyla programa katılarak akademik faaliyetlerine ve Gazze'de soykırımın ortasında devam eden bilimsel çalışmalara ilişkin bilgi ve değerlendirmelerini paylaştı.

Üniversitemiz Tıp Fakültesinde eğitim gören Gazzeli öğrencimiz Dr. Reham Abushar da programa yüz yüze katıldı. Programda böylece Gazze'de akademik faaliyetlerini sürdüren bilim insanları ile Türkiye'de eğitimine devam eden Gazzeli bir tıp öğrencisinin görüş ve deneyimleri bir araya geldi.

Gazze'den programa katılan akademisyenlerin Arapça, yer yer İngilizce gerçekleştirdiği konuşmalar ile katılımcıların yönelttiği Türkçe soruların salonda ve çevrim içi ortamda takip edilebilmesi amacıyla çeviri desteği sağlandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Öğr. Gör. Rana Abdel Mohsen Mahmoud Elsayed Erdemir ve Arş. Gör. Dr. Ahmet Taşkın, çeviri desteğiyle programa katkı sundu.

Üniversitenin üst yönetimi, akademisyenler, akademik ve idari personel, öğrenciler ve İzmir halkının katıldığı programda; Gazze'de bilimsel üretimin devam ettirilmesi, akademik dayanışmanın güçlendirilmesi ve bilim insanları arasındaki iletişimin sürdürülmesi konuları farklı yönleriyle değerlendirildi.

BİLİM VE AKADEMİK DAYANIŞMA İÇİN ORTAK BİR ZEMİN

Oldukça verimli geçen programda, Gazze'deki akademik yaşamın mevcut durumu, bilimsel üretimin karşı karşıya bulunduğu güçlükler ve yükseköğretim alanında geliştirilebilecek akademik iş birlikleri üzerine karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

Program, katılımcıların soruları ve görüşleriyle etkileşimli bir şekilde tamamlandı.

Programın hazırlık sürecinden gerçekleştirilmesine kadar emeği geçen akademisyenlere, çeviri desteği sağlayan öğretim elemanlarına, akademik ve idari personele, öğrencilere ve programa katılan İzmir halkına teşekkür edildi.