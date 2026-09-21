Bursa Devlet Tiyatrosunda dört sezon boyunca müdür yardımcılığı görevini sürdüren Öykü Esendemir, Sezai Yılmaz'ın Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak atanmasının ardından Yılmaz'dan boşalan bölge müdürlüğü görevine vekâleten atandı.

BURSA (İGFA) - Oyunculuk ve sahne çalışmalarının yanı sıra idari görevlerde de deneyim sahibi olan Öykü Esendemir, yeni göreviyle birlikte Bursa Devlet Tiyatrosunun yönetiminde sorumluluk üstlenecek.

ÖYKÜ ESENDEMİR KİMDİR?

1989 yılında Ankara'da doğan Öykü Esendemir, Yakın Doğu Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan 2010 yılında mezun oldu.

Profesyonel tiyatro çalışmalarına Oyun Atölyesi ve Moda Sahnesi bünyesinde başlayan Esendemir, kariyerini daha sonra Bursa Devlet Tiyatrosunda sürdürdü. Oyunculuğun yanı sıra farklı tiyatro projelerinde yönetmen yardımcılığı ve asistanlık görevlerini de üstlenen Esendemir, sahne ve kurum yönetimi alanında deneyim kazandı.

Esendemir'in oyuncu olarak görev aldığı yapımlar arasında Kanlı Nigar, İstanbul Efendisi, Küçük Kara Balık, Puntila Ağa ve Uşağı Matti, Akide Şekeri, Bir İnce Sızı: Nisan 1915, Keşanlı Ali Destanı, Othello, Sırça Kümes, Kahvaltı Dahil, Küçük Korku Dükkanı, Akıllı Sincap Sinco, Bana Mastikayı Çalsana, Woyzeck, Barbara'nın Doğumu, Çınarın Gölgesinde, Sihirli Kapı, Tıngır Mıngır Ülke ve Pisi Pisi Müzikali bulunuyor.