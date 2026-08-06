Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesirspor'un 'Şanla Şerefle 60. Yıl' etkinliğine katıldı. Şehrin evlatlarına Balıkesirspor sevdasını aşılamak için düzenlenen etkinlikte konuşan Akın, 'Birlik ve beraberlik içerisinde Balıkesirspor'umuzu şampiyon yapmak için bütün hemşehrilerimi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum.' dedi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in en büyük markası Balıkesirspor, 'Şanla Şerefle 60. Yıl' etkinliğinde 100 bin forma kampanyası gerçekleştirdi.

Balıkesir'deki tüm öğrencilere Balıkesirspor aidiyetini aşılamak amacıyla Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlikte; Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesirspor Kulüp Başkanı Mert Alper Acar, il protokolü, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşları ile Balıkesirspor sevdalıları tek yürek oldu.

Balıkesirspor Kulüp Yönetimi, teknik ekibi ve futbolcuların da katılımıyla gerçekleşen bu anlamlı gecede, kırmızı beyaza gönül verenler canlı yayına bağlanarak forma desteklerini açıkladı.

Tüm Balıkesirli hemşehrilerini ve Balıkesirspor'a gönül verenleri bu kampanyaya destek vermeye davet eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Çocuklarımızın bu formayı edinmeleri ve ben Balıkesirsporluyum demesi bizim en büyük kazancımız olacaktır.' dedi. Kampanya kapsamında satın alınan formalar; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerine teslim edilecek.

'BALIKESİRSPOR, ŞEHRİMİZİN EN BÜYÜK MARKASIDIR'

Balıkesirspor'un şehrin en büyük markası olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Markamıza sahip çıkmak için yıllardır çok büyük mücadeleler verildi.

Taraftarlarımız, iş insanlarımız Balıkesirspor'umuzu hiç yalnız bırakmadı. Valiliğimizin onayıyla ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle anlamlı bir kampanya başlatıldı.

Balıkesir, Kuvayımilliye'nin başşehridir. Birlik ve beraberlik içerisinde Balıkesirspor'umuzu şampiyon yapmak için bütün hemşehrilerimi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. Çocuklarımızın bu formayı edinmeleri ve ben Balıkesirsporluyum demesi bizim en büyük kazancımız olacaktır. Bu sene Balıkesirspor şampiyonluğa çok yakın. Yapılan transferler, sergilenen performans ve en önemlisi Vali'mizin önderliğinde, hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeksizin hepimizin birlik ve beraberlik içinde bu çatı altında toplanması, bana göre şimdiden şampiyon olacağımızın kanıtıdır.' şeklinde konuştu.