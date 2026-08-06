Efes Selçuk Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen makrome ve yaratıcı drama atölyeleri, engelsiz bireylerin hem kişisel gelişimlerine hem de sosyal yaşamlarına katkı sunmaya devam ediyor.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ'NDE ÜRETEREK GÜÇLENİYORLAR

İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi'nin, engelsiz bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesini artırmak, üretkenliklerini desteklemek ve kültür-sanat faaliyetlerine erişimlerini güçlendirmek amacıyla hizmete sunduğu Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen atölyeler yoğun ilgi görüyor. Katılımcılar hem yeni beceriler kazanıyor hem de sosyal hayata daha aktif katılım sağlıyor.

Makrome atölyesinde kendi tasarımlarını hayata geçiren katılımcılar, el becerilerini geliştirmenin yanı sıra sabırlı ve planlı çalışmayı öğreniyor. Emek vererek ortaya çıkardıkları her ürün, üretmenin mutluluğunu yaşamalarını sağlarken özgüvenlerini de güçlendiriyor.

Yaratıcı drama atölyesinde ise oyunlar, canlandırmalar ve grup çalışmaları aracılığıyla iletişim becerileri destekleniyor. Katılımcılar kendilerini daha rahat ifade etmeyi öğrenirken birlikte üretme, paylaşma, empati kurma ve hayal güçlerini geliştirme fırsatı buluyor. Atölyeler sayesinde bireyler yalnızca sanatsal anlamda değil, sosyal yaşamda da daha güçlü ve aktif bireyler olma yolunda önemli kazanımlar elde ediyor.

Engelsiz Yaşam Merkezi eğitmenleri, yürütülen çalışmaların yalnızca bir kurs niteliği taşımadığını belirterek, her atölyenin katılımcıların özgüvenini artıran, bağımsız yaşam becerilerini destekleyen ve toplumsal yaşama katılımlarını güçlendiren bir gelişim sürecinin parçası olduğunu ifade etti. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Efes Selçuk Belediyesi, engelsiz bireylerin üretime, sanata ve sosyal yaşama eşit katılımını destekleyen projeleriyle yaşamın her alanında fırsat eşitliğini güçlendirmeye devam ediyor.