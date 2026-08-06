Bursa Büyükşehir Belediyesi, içme suyu arz güvenliğini tesis etmeye yönelik planladığı projeler çerçevesinde Mudanya'da 2 bin 500 metreküplük yeni depo yatırımını yüzde 70 düzeyinde fiziki gerçekleşmeye ulaştırdı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Mudanya Söğütpınar Mahallesi'nde yapımı sürdürülen 2.500 metreküplük rezerv içme suyu deposu, bölgedeki 10 mahalleye kesintisiz ve sağlıklı içme suyu hizmeti verilmesini sağlayacak.

Çamlık, Çayönü, Eğerce, Emirleryenicesi, Esence, Evciler, Hançerli, Mesudiye, Söğütpınar ve Yörükyenicesi mahallelerindeki taramalarda tespit edilen ve özellikle yaz aylarında gözlenen artan su talebi, yeni deponun hayata geçirilmesiyle tamamen karşılanmış olacak. BUSKİ ekiplerinin yoğun bir mesaiyle çalıştığı ve dış cephe yalıtım çalışmasının sürdürüldüğü projede fiziki gerçekleşme yüzde 70 düzeyine ulaştırıldı.

ÇINARCIK BARAJI SİSTEMİNE ENTEGRE OLACAK

İlk etapta mevcut içme suyu sistemiyle entegre şekilde hizmet verecek olan depo, ilerleyen süreçte ise 'Çınarcık Barajı İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden beslenecek yeni sistemin önemli bir parçası olarak bölgedeki su güvenliğini daha da artıracak. Proje sayesinde mahallelerin büyük bölümü cazibeli sistemle içme suyuna kavuşmuş olacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte su deposu, 10 mahalleyi besleyecek sistemin rezerv alanı olacak.

Bölgede inşa edilen su deposundan yararlanacak olan mahallelerin muhtarları, projeye ilişkin yaptıkları açıklamalarda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ekiplerine teşekkür etti.