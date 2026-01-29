Kahramanmaraş'ta düzenlenen iller arası güreş turnuvasında mücadele eden Karatay Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, takım klasmanında elde ettiği ikincilikle Karatay'ı başarıyla temsil etti.

KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, Kahramanmaraş'ta düzenlenen iller arası güreş turnuvasında sergilediği performansla dikkat çekti. Zorlu müsabakaların ardından takım klasmanında ikinciliği elde eden Karatay Belediyespor, farklı yaş gruplarında dereceye giren sporcularıyla da turnuvaya damga vurdu.

Sporcuların yaş gruplarına göre bireysel dereceleri şöyle:

2015 Doğumlular: Mehmet Emir Kıraslan (2.), M. Eymen Erikli (3.), Bilal Koyan (3.), Abdulvahap Türkmenoğlu (2.), Emin Halilov (1.), Mustafa Dur (2.).

2014 Doğumlular: M. Miraç Şipal (3.), Mustafa Kıraslan (2.), Enes Koç (3.), Serhat Avcı (3.), Mustafa Doğmuş (1.), Ö. Faruk Şahin (1.), Mustafa Vahit (3.).

2013 Doğumlular: M. Emin Uyar (1.), M. Erdem Canlı (2.), M. Emin Bayraktar (3.), Ö. Alp Akgün (2.), M. Ali Yalçın (2.), Sami Burak Kartal (2.), Arif Demir (3.), Cengizhan Ayaş (3.), Mahmut Selim (3.).

2011-2012 Doğumlular: Esat Bolat (1.), M. Tunahan Zengin (1.), Nevfel Kırmaz (2.), Hasan Eren İri (3.), Murat Baki Güzel (2.), Enes Özgün (2.).

KILCA: GÜREŞ TAKIMIMIZ BİZİ GURURLANDIRIYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kahramanmaraş'ta düzenlenen turnuvada elde edilen başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Karatay Belediyespor Kulübü Güreş Takımı'nın istikrarlı yükselişine dikkat çekti.

Başkan Kılca, 'Güreş takımımız bizleri her geçen gün daha da mutlu ediyor. Neredeyse her yeni haftaya bir başarıyla başlıyoruz. Sporcularımızın sergilediği azim ve mücadele ruhu takdire şayan. Sporla büyüyen, özgüveni yüksek ve disiplinli bir nesil yetiştirmek en büyük hedefimiz. Bu yolda emek veren tüm antrenörlerimize, kulüp yöneticilerimize ve her zaman çocuklarımızın yanında olan ailelerimize teşekkür ediyorum. Turnuvada madalya alan ve alamayan tüm sporcularımızı gönülden kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.' dedi.