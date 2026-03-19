Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde hayata geçirdiği BMX parkuru, gençlerin yoğun ilgisiyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin ikinci, İç Anadolu'nun tek BMX parkuru, spor altyapısına güçlü katkı sunuyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde spor altyapısına yaptığı yatırımlarla kenti gençler için cazibe merkezi haline getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen ve Türkiye'nin ikinci BMX parkuru olma özelliğini taşıyan tesis, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde konumlandırılan BMX parkuru, hem amatör hem de profesyonel sporculara hitap eden teknik özellikleriyle öne çıkıyor. İç Anadolu Bölgesi'nde tek olma özelliğine sahip parkur, bisiklet tutkunlarına yüksek standartlarda bir deneyim sunuyor.

6 ve 9 metrelik rampaları, yüksek hızlara uygun başlangıç tepesi ve teknik engelleriyle dikkat çeken parkur; step up, berms, çiftler, silindir ve panettone gibi özel tasarımlarla sporcuların performansını üst seviyeye taşıyor. Zorlu etaplar, adrenalin tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatırken, aynı zamanda sporcuların teknik becerilerini geliştirmelerine de imkân sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde hizmet veren tesis, özellikle gençlerin yoğun ilgisiyle gün boyunca hareketliliğini koruyor. Parkurda gerçekleştirilen sürüşlerde tempo bir an bile düşmezken, gençlerin heyecanı ve memnuniyeti dikkat çekiyor.