Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, amatör spor kulüplerine yapmış olduğu 12 milyon 750 bin liralık destek için spor kulüplerinden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür mesajları geldi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu sene amatör spor kulüplerine vermiş olduğu desteği artırarak 3 katına çıkarttı. Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede faaliyet gösteren 123 amatör spor kulübüne toplamda 12 milyon 750 bin liralık nakdi destek sağlandı.

Destek töreninde spor kulüplerine seslenen Başkan Dutlulu, tüm branşlarda spor kulüplerine destek vermeye devam edeceklerini belirterek, 'Manisa'yı parmakla gösterilen, spor açısından centilmenlik ruhunu yaşatan spor şehri haline getirmek istiyoruz' dedi.

Başkan Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin sağlıklı bir geleceğe adım atmasında spor kulüplerinin oynadığı role değinerek, spor kulüplerine imkanlar ölçüsünde destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Spor Kulüplerinden Destek İçin Teşekkür Mesajları Geldi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen amatör spor kulüplerine nakdi destek töreninde 17 ilçede faaliyet gösteren 123 amatör spor kulübüne hediye çekleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu tarafından teslim edildi.

Yapılan desteklerin ardından spor kulüplerinden Başkan Besim Dutlulu'ya teşekkür mesajları iletildi. Sporun ve sporcunun yanında olan Başkan Dutlulu'nun desteklerinden dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden kulüp başkanları, desteklerin artarak devam edeceğine inandıklarını belirtti.

Gerek kadın gerekse erkek spor kulüplerine ayrım yapmadan verilen destekten dolayı mutluluklarını ifade edilen mesajlarda, gençlerin gelecekleri için spor kulüplerinin var olması, bunun da verilen desteklerle sağlanabileceğine dikkat çekildi.