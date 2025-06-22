Karatay Belediyesi, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı (SECAP) ile güneş enerjisi yatırımlarını hızlandırıyor. Uygun arazi ve bina çatılarına kurulacak GES projeleriyle temiz enerji üretimi artacak, enerji faturaları düşecek ve Türkiye’nin emisyon hedeflerine katkı sağlanacak.KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda güneş enerjisi yatırımlarına ağırlık veriyor.

Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilen Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Eylem Planı (SECAP), ilçede temiz enerji üretimini artırarak Karatay’ı iklim nötr bir kent yapmayı hedefliyor. Uygun arazi ve bina çatıları, güneş enerjisi santralleri (GES) için değerlendirilecek, böylece hem enerji tasarrufu sağlanacak hem de bu alanlar ekonomik değere dönüştürülecek.

HEDEF: 2035’TE YÜZDE 55, 2050’DE YÜZDE 80 EMİSYON AZALTIMI

SECAP kapsamında, Karatay’da kişi başına sera gazı emisyonlarının 2035’e kadar yüzde 55, 2050’ye kadar yüzde 80 azaltılması planlanıyor. Güneş enerjisi yatırımları, belediye faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları büyük ölçüde düşürerek Türkiye’nin ulusal emisyon hedeflerine yerel katkı sağlayacak. Plan, enerji verimliliği (bina yenileme, yalıtım, aydınlatma), iklim değişikliğine uyum, sürdürülebilir kalkınma ve farkındalık artırma gibi çok yönlü eylemleri de içeriyor.

MEVCUT GES’LERLE ÖNEMLİ TASARRUF

Karatay Belediyesi, halihazırda faaliyet gösteren güneş enerji santralleriyle ciddi enerji ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

Tatlıcak Mahallesi’ndeki 190 kWe santral: Yıllık 300 MWh elektrik üretiyor.

Saraçoğlu Mahallesi’ndeki 1000 kWe santral: Yıllık 1700 MWh enerji sağlıyor.

Kalenderhane Mahallesi pazar market çatısındaki 300 kWe santral: Yıllık 450 MWh üretim yapıyor.

Büyüksinan Mahallesi pazar market çatısındaki 300 kWe santral: Yıllık 450 MWh enerji üretiyor.

Ayrıca, İsmil Mahallesi’nde 105 bin m² alanda kurulan 5. GES projesi devam ediyor. 13 bin 440 panelin yer alacağı santral, ilçenin enerji üretim kapasitesini artıracak.

Belediye, kendi enerji ihtiyacını karşılamanın ötesinde, vatandaşları ve işletmeleri temiz enerjiye geçişte teşvik etmeyi amaçlıyor. Üretilen fazla enerji, yasal mevzuat çerçevesinde mahsuplaşma yoluyla değerlendirilecek, böylece enerji faturaları düşürülecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, SECAP’ın ilçenin sürdürülebilirlik vizyonu için dönüm noktası olduğunu vurguladı. “Enerjiye verdiğimiz stratejik önemle Karatay, ekonomik, çevresel ve yaşanabilir bir geleceğe ilerliyor. Güneş enerjisi, Karatay’ın yeni simgesi olacak. SECAP, sadece bir belge değil; daha yeşil, dirençli ve enerji bağımsız bir Karatay için taahhüdümüzdür” dedi. Kılca, kısa, orta ve uzun vadeli projelerle 2050’de iklim nötr bir kent hedeflediklerini ekledi