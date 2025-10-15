Konya Karatay Belediyesi, yeni nesil kuşak park çalışmaları kapsamında Çimenlik Mahallesi'nde 16 bin metrekarelik parkın yapımında son aşamaya geldi.

KONYA (İGFA) - Kentsel dönüşüm faaliyetleri kapsamında ilçenin dört bir yanında gerçekleştirilen park, sosyal alan ve yeşil alan çalışmalarıyla Karatay'ın nefes alanları genişliyor. Vatandaşlara konforlu ve estetik bir yaşam alanları sunmak amacıyla yapılan yatırımlarda son aşamaya yaklaşıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyerek proje hakkında bilgi aldı. 7500 metrekarelik yeşil alanıyla sosyal bir nefes alanı olarak tasarlanan Çimenlik Mahalle Parkı; yürüyüş ve koşu yolları, kamelyalar, banklar, çocuk oyun grupları, fitness alanı, trambolin bölümü ve halı saha gibi çeşitli sosyal donatılardan oluşacak.

Başkan Kılca, gelecek nesillere daha yeşil bir ilçe bırakma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, kişi başına düşen yeşil alan miktarının 13 metrekareye ulaştığını söyledi. İlçede toplam yeşil alan büyüklüğünün 4.626.518 metrekareye, toplam park sayısının ise 382'ye yükseldiğini ifade eden Kılca, 'Yeşil nesil kuşak parklarımız, şehrimizin yeşil damarlarını oluşturuyor' dedi.

KILCA: YEŞİL KARATAY HEDEFİMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçedeki yeşil alan sayısını arttırmak için tüm imkanların seferber edildiğini vurguladı. Vatandaşların daha huzurlu vakit geçirebilmeleri için yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Kılca, ekiplerin bölgede eş zamanlı olarak çalıştığını belirtti.

'Daha yaşanabilir bir Karatay için canla başla çalışıyoruz' diyen Kılca, sözlerini şöyle tamamladı:

'16 bin metrekarelik alan içerisinde hemşehrilerimiz için geniş yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve çocuklarımız için oyun alanları oluşturuyoruz. Parkımızı yoğun bir ağaçlandırma çalışmasıyla ve sosyal donatılarla zenginleştireceğiz. Bölgede yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarıyla düzenli şehirleşmeye güzel bir örnek daha ekliyoruz. Yeşil kuşak parklarımızdan birini daha kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız.'