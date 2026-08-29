Karatay Belediyesi tarafından 2019 yılından itibaren çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla sürdürülen Karatay Yaz Spor Okulları'nın 2026 dönemi, düzenlenen kapanış programıyla sona erdi.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi tarafından çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 8 senedir düzenlenen Karatay Yaz Spor Okulları 2026 Dönemi sona erdi. Yaz dönemi boyunca farklı spor branşlarında eğitim alan çocukların bir araya gelmesi, sportif kazanımlarının sergilenmesi ve Yaz Spor Okullarının geniş katılımlı bir organizasyonla tamamlanması amacıyla hazırlanan kapanış programı, yoğun katılımla eğlenceli ve coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi.

KARATAY'DA YAZ DÖNEMİ DOLU DOLU GEÇTİ

Futbol, Basketbol, Voleybol, Taekwondo, Judo, Jimnastik, Masa Tenisi, Geleneksel Okçuluk, Tenis, Yüzme, Güreş ve Kick Boks olmak üzere 12 farklı spor branşına kayıt yaptıran 3.670 sporcu, alanında uzman eğitmenler eşliğinde 6 Temmuz - 29 Ağustos 2026 tarihleri arasında eğitimler aldı.

8 hafta boyunca devam eden eğitimler, 14 farklı tesiste alanında uzman 58 eğitmen eşliğinde gerçekleştirildi. Yaz Spor Okulları için düzenlenen kapanış programında; Taekwondo, İllüzyon, Güreş, Jonglör, Bilim, Havai Fişek Gösterileri ve Akrobatik Basketbol Show etkinlikleri ile çocuklara ve ailelere yönelik sportif sahne gösterileri yer aldı.

Şehit Nihat Gün Spor Tesisi'nde düzenlenen programa; AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Fatma Aksöz Edirneligil ve Rümeysa Zeynep Karabulut, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Günbaş, Karatay mülki idare amirleri, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar, Karatay Yaz Spor Okulları'nda eğitim sporcular, kulüp yöneticileri, antrenörler, sporcuların aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KILCA: YAKLAŞIK 4 BİN ÇOCUĞUMUZU SPORLA BULUŞTURDUK

Kapanış programında konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak ilçeyi eğitimde, sporda, sanat ve kültürde, sosyal aktivitelerde ve birçok farklı alanda çok daha başarılı kılmak için çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, 'Çocuklarımızın sekiz hafta boyunca attığı her adımı, kazandığı her yeni beceriyi, kurduğu her arkadaşlığı ve yaşadığı birbirinden güzel anıları hep birlikte kutlamak için buradayız. 6 Temmuz'da başlayan Yaz Spor Okullarımız, tam 8 hafta boyunca çocuklarımızın hayatına hareket, neşe ve yeni deneyimler kattı. Bu süre içerisinde 12 farklı branşta, 14 ayrı tesisimizde, yaklaşık 4 bin çocuğumuzu sporla buluşturduk.' dedi.

'SPOR ÇOCUKLARIMIZA HAYATI DA ÖĞRETİYOR'

Sporun çocukların fiziksel gelişiminin yanı sıra karakter gelişimine de önemli katkılar sunduğunu ifade eden Başkan Hasan Kılca, 'Spor sadece bedeni güçlendirmez. Spor; sabretmeyi, kaybettiğinde yeniden başlamayı, arkadaşının başarısını alkışlamayı, kurallara uymayı, sorumluluk almayı ve birlikte hareket etmeyi öğretir' dedi. Her antrenmanın ve müsabakanın çocuklara yeni bir kazanım sağladığını söyleyen Kılca, 'İnanıyorum ki burada başlayan birçok güzel hikâye bundan sonra devam edecek. Sporun kazandırdığı disiplin ve özgüvenle hayatınızın farklı alanlarında çok önemli başarılara imza atacaksınız. Bizim görevimiz, çocuklarımızın yeteneklerini keşfedebilecekleri ortamları oluşturmak, onlara fırsat vermek ve hayallerinin peşinden gidebilmeleri için önlerini açmaktır.' ifadelerini kullandı.

'SPORU HAYATINIZIN BİR PARÇASI HALİNE GETİRİN'

Konuşmasında çocuklara seslenen Başkan Hasan Kılca, Yaz Spor Okulları kapsamında öğrenilenlerin hayatın diğer alanlarına da taşınması çağrısında bulundu. Kılca, 'Sporu hayatınızın bir parçası haline getirin. Kaybettiğinizde üzülün ama vazgeçmeyin. Kazandığınızda sevinin ama arkadaşınızı unutmayın. Ve en önemlisi, hayal etmekten asla vazgeçmeyin. Çünkü büyük başarılar, çoğu zaman küçük bir hayalle başlar. Her bir çocuğumuzun ayrı bir hikâyesi, ayrı bir yeteneği ve ayrı bir hayali olduğuna inanıyoruz. Bizim arzumuz, o hayallerin önünü açabilmektir.' değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından düzenlenen gösterilerle devam eden Karatay Yaz Spor Okulları'nın kapanış programı, farklı branşlarda eğitim gören öğrencilerin hazırladığı performansların ardından gerçekleştirilen havai fişek gösterisiyle sona erdi.