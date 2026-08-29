Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor iş birliğiyle düzenlenen Tam Gün Spor Okulları'nın 3'üncü dönemi tamamlandı; 16 branşta eğitim alan minik sporcular, sertifikalarını Başkan Şadi Özdemir'den aldı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Belediyespor tarafından hayata geçirilen Yaz Spor Okulları bünyesindeki Tam Gün Spor Okulları'nda 3'üncü dönem sona erdi. 6-12 yaş grubuna yönelik haftanın 5 günü, 3 haftalık periyotlar halinde gerçekleştirilen ve 16 farklı branşı kapsayan programın 3'üncü döneminde 60 öğrenci eğitimini tamamladı.

Yaz boyunca toplam 200 çocuğun sporla buluştuğu eğitimlerin 3'üncü döneminin sertifika töreni, Altınşehir Gençlik Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Gülver Deniz ile veliler katıldı. Törende sahne alan çocuklar; jimnastik, dövüş sporları, ağırlık kaldırma ve halk dansları branşlarında edindikleri hünerleri sergileyerek büyük beğeni topladı. Gösterilerin sonunda açılan Türk bayrağı salondan yoğun alkış aldı.

Etkinlikte konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, spor kenti Nilüfer vizyonuyla çocukların disiplin kazanması ve takım ruhunu geliştirmesi için çalıştıklarını vurguladı. Kadınların, gençlerin ve çocukların belediyenin ana odak noktası olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, hayata geçirilen sosyal projelere de değindi.

Etkinlik, Başkan Şadi Özdemir ve protokol üyelerinin öğrencilere sertifikalarını vermesiyle sona erdi.