Konya Karatay Belediyesi, bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilerin YKS kayıt ücretini karşılayarak, eğitime verdiği desteği sürdürüyor. ‘Öğrencilerin sınav sürecinde yanlarında olarak üzerlerindeki yükü bir nebze de olsa hafifletmek istiyoruz’ diyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Onların başarıları bizim en büyük gurur kaynağımız” dedi.

KONYA (İGFA) - Eğitime yönelik projeleri ve destekleriyle adından sıkça söz ettiren Karatay Belediyesi, gençlerin geleceğine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda belediye, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek Karataylı gençlerin sınav oturumu kayıt ücretini karşılayacak.

BAŞVURULAR 9 MART’A KADAR YANIBAŞIMDA KARATAY’DAN YAPILABİLECEK

Destekten Karatay’da okuyan bütün lise 12. sınıf öğrencileri, Karatay’da ikamet edip farklı ilçede eğitim gören bütün lise 12. sınıf öğrencileri ve 20 yaşını geçmemiş olmak kaydıyla açık öğretim lisesi öğrencileri faydalanabilecek. YKS desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, 9 Mart Pazar günü saat 23:59’a kadar Karatay Belediyesi’nin “Yanıbaşımda Karatay” mobil uygulamasına başvurularını yapabilecekler.

ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARILARI EN BÜYÜK GURUR KAYNAĞIMIZ

Başkan Hasan Kılca, gençlerin eğitim hayatlarını desteklemek için birçok farklı projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Onların başarıları bizim en büyük gurur kaynağımızdır” dedi.

Hasan Kılca; “Gençlerimizin eğitim hayatının her döneminde yanlarında olmaya devam ediyoruz. Karatay Belediyesi olarak, öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu sosyal alanları, gençlik merkezlerini, eğitim tesislerini ve çok özel kütüphane modellerini şehrimize kazandırdık. Bunlarla birlikte sosyal çalışmalarımızla ve eğitim desteklerimizle de her daim yanlarında olduk. Desteklerimiz Karatay’da artık gelenek haline geldi. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da YKS heyecanını yaşayacak ilçemizdeki tüm 12’nci sınıf öğrencilerimizin sınav kayıt ücretlerini Karatay Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Öğrencilerimizin başvuru yaptığı tüm oturumların ücretini gençlerimizin banka hesaplarına ulaştırarak, onların gayretlerine bir nebze de olsa katkı sunmuş olacağız. Öğrencilerimizin başarıları, bizim en büyük gurur kaynağımız. Şimdiden sınava girecek tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum” açıklamalarına yer verdi.