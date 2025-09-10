Konya ​​​​​​​Karatay Belediyesi’nin çocukları ve gençleri sanatla buluşturduğu Kültür ve Sanat Akademisi’nde güz dönemi kurs kayıtları 11 Eylül’de başlıyor.KONYA (İGFA) - Konya Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kültür ve Sanat Akademisi, eğitim çağındaki çocukların ve gençlerin bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine katkı sunmaya devam ediyor. Zengin içerikli atölyeleriyle öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini keşfetmelerine imkan tanıyan akademi, aynı zamanda çocukların özgüven kazanmasına da olanak sağlıyor.

BAŞVURULAR ONLINE ALINACAK

Başvurular, 11–13 Eylül tarihleri arasında akademi.karatay.bel.tr adresinden yapılacak. Eğitimler 29 Eylül’de başlayacak ve 13 hafta sürecek. Dersler hafta içi 10.00–17.10, cumartesi günleri ise 09.30–17.10 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Her öğrenci en fazla iki atölye seçebilecek.

TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİMLER VERİLECEK

Ücretsiz olan akademide; Çini ve Seramik Atölyesi (9-14 yaş), Arapça Atölyesi (11-14 yaş), İngilizce Atölyesi (7-13 yaş), Drama Atölyesi (7-12 yaş), Akıl ve Zekâ Atölyesi (7-12 yaş), Keman (11-14 yaş), Bağlama (11-14 yaş), Gitar (11-14 yaş), Ney (11-14 yaş), Piyano (7-12 yaş), Okuma Atölyesi (7-10 yaş), Ahşap Atölyesi (9-12 yaş), Bilişim Atölyesi (10-13 yaş), Resim Atölyesi (7-12 yaş) ve P4C (Düşünce) Atölyesi (9-12 yaş) gibi farklı branşlardaki atölyelerde 13 hafta boyunca teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

HASAN KILCA: AKADEMİMİZ GENÇLER İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT SUNUYOR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, akademinin gençlerin kişisel gelişimlerine ve eğitim başarılarına katkı sunduğunu belirterek, “Gençlerimizi hizmetlerimizin merkezine aldık. Kültür ve Sanat Akademimiz sayesinde öğrencilerimiz özgüven kazanıyor ve geleceğe daha güçlü adımlarla hazırlanıyor. Tüm gençlerimizi akademimize bekliyoruz” dedi.