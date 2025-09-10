İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde güvenlik ve trafik önlemlerini artırdı.İSTANBUL (İGFA) - Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşabilmesi için sahada aktif görev alan ekipler, hem trafik düzenini sağlıyor hem de çevredeki işletmelerde gıda denetimleri gerçekleştiriyor.

Özellikle yaya geçitlerinde ve okul giriş-çıkış saatlerinde görev yapan zabıta ekipleri, öğrencilerin güvenli geçişini sağlarken trafik yoğunluğuna neden olan araç sürücülerine uyarılarda bulunarak olası kazaların önüne geçiyor.

Zabıta ekipleri, okul çevresindeki büfe ve işletmelerde hijyen kontrolleri yaparak satılan ürünlerin etiket ve son kullanma tarihlerini denetliyor. Uygunsuz ürünler tespit edilen işletmelere uyarılar yapılırken, gerekli durumlarda cezai işlemler uygulanıyor.

Zabıta Komiseri Ramis Çetin, “Çocuklarımızın okula giriş ve çıkışları esnasında yardımcı oluyoruz. Seyyar satıcı ve dilenci gibi faaliyetleri sonlandırırken, işletmelerdeki ürünlerin kontrolünü de sağlıyoruz. Olumsuz durumlarda tespit zabıtları düzenleyerek işlem yapıyoruz” dedi.