Konya'da Karatay Belediyesi, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' kapsamında ilçede görev yapan imam, müezzin ve din görevlilerini bir araya getirdi.

KONYA (İGFA) - 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası, Karatay Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Akif Demirci, MHP Karatay İlçe Başkanı Mustafa Ünver, Konya İl Müftüsü Ali Öge, Karatay İlçe Müftüsü Halil Taş ile ilçede görev yapan din görevlileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Karatay İlçe Müftüsü Halil Taş, cami ve Kur'an kursları konusunda belediyenin desteklerine dikkat çekti.

Konya İl Müftüsü Ali Öge, programı geleneksel hale getiren ve organizasyonu düzenleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ederken, din hizmetinin sadece bir hafta ile sınırlı olmadığını, hep vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Camilerde, huzurevlerinde, hastanelerde ve ihtiyaç sahiplerinin yanında yürütülen çalışmalar toplumumuz için büyük önem taşıdığını belirten Öge, katkılarından ötürü Kaymakam Cengiz Ayhan ve Başkan Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise din görevlilerinin haftasını kutlayarak, Karatay Belediyesi olarak Kur'an kurslarındaki ve camilerdeki çocuklar için yaz aylarında çeşitli sportif ve kültürel programlar düzenleyerek onların eğitimine ve manevi gelişimine destek verdiklerini kaydetti.

Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan da din görevlilerinin toplum için önemine vurgu yaptı. Kaymakam Ayhan, 'Hayatın her alanında halka dokunmanız ve devleti temsil etmeniz, devletin şefkatli ve sıcak yüzünü gösterir. Bu özverili hizmetinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Haftanızı kutluyor, bu buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum' dedi.