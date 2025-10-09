Konya'da Karatay Belediyesi, eğitimde değer odaklı yaklaşımı güçlendirmek ve toplumsal gelişime katkı sunmak amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi.

KONYA (İGFA) - Konya Valiliğinde düzenlenen imza törenine Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, KTO Karatay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Abdullah Topçuoğlu, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Konya İl Müftüsü Ali Öge, Konya İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz, Konya İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Karatay İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ömer Özçelik ve Karatay İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Çam katıldı.

Karatay Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen KAİDE Projesi, sadece akademik başarıya odaklanan değil; ahlaki, insani ve toplumsal değerlerle donanmış bireyler yetiştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir model olarak hazırlandı. Okul öncesinden üniversiteye kadar tüm eğitim kademelerini kapsayan proje; öğrencilerin adalet, saygı, dostluk, özdenetim, sabır, doğruluk, sorumluluk ve yardımseverlik gibi sekiz temel değeri kazanmasını hedefliyor.

KAİDE; öğretmen, öğrenci ve ebeveynlerine yönelik uygulamalarıyla tüm eğitim faaliyetlerini destekliyor. Öğretmenlere yönelik dönemlik eğitim programları, seminerler ve atölye çalışmalarıyla sınıf içinde de değer eğitimi desteklenecek. Öğrenciler, değer temalı etkinlikler ve uygulamalarla sürece aktif olarak dahil olacak. Velilere ise 'değerlerle donanmış nesiller yetiştirme' bilincini artırmaya yönelik seminerler ve etkinlikler düzenlenecek.

Okul dışı öğrenme ortamları da projenin önemli bir parçası olacak. Öğrenciler; Tabiat Mektebi, Trafik Eğitim Parkı, Kültür Sanat Merkezi, yüzme ve sinema etkinlikleri gibi uygulamalarla akademik, sosyal ve kültürel yönden desteklenecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, imza töreninde yaptığı konuşmada projenin önemine vurgu yaparak, kurumlar arası iş birliğinin Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sağlayacağını belirtti. Başkan Kılca, konuşmasında, KAİDE'nin aynı zamanda 'taşıyıcı temel' anlamına geldiğini belirterek, 'Biz de istiyoruz ki, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız sağlam bir 'kaide' üzerinde, insani ve manevi değerlerle donanmış, erdemli bireyler olarak yetişsinler. Bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hedefimiz; neslimizin, değerlerine bağlı, erdemli bir şekilde yetişmesidir.' dedi.

Konya Valisi İbrahim Akın ise projenin kapsamını ve amacını anlattı. Vali Akın, 'Bugün hayırlı bir amaç için bir araya geldik ve Karatay'ın insani değerler eğitimi olarak adlandırılan KAİDE Projesi'nin protokolünü imzaladık. Protokol, Karatay'daki tüm resmi ve özel okullarda eğitim gören öğrencilerimizi ve ebeveynlerini kapsıyor. Bu proje ile bireylerin kişisel gelişimlerini desteklemeyi ve toplumsal bütünlüğü güçlendirmeyi amaçlıyoruz. KAİDE ile öğrencilerin küresel ve çok kültürlü bir dünyaya hazırlanması, eleştirel düşünme ve sorumluluk bilincini geliştirmeleri, okul dışı öğrenme ortamları ile değerleri yaşayarak öğrenmeleri ve sosyal, sanatsal ve kültürel beceriler kazanmaları sağlanacak.' dedi.