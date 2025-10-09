Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilin 10 Kasım'a denk gelmesinin akademik takvimin doğal sonucu olduğunu, kasıtlı olmadığını belirterek, eleştirilerin yersiz olduğunu söyledi.

ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon kanalındaki canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatilin 10 Kasım'a denk gelmesine nedeniyle yapılan eleştirilerle ilgili, ara tatil tarihlerinin kasıtlı olarak belirli günlere denk getirilmediğini, bunun tamamen akademik takvimin doğal sonucu olduğunu söyledi.

10 Kasım'a denk gelmesi yönündeki eleştirilerin yersiz olduğunu belirten Bakan Tekin, yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için okullara Atatürk'ü anma etkinliklerinin yapılması konusunda genelge gönderdiklerini de kaydetti.