Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan ulaşımına nefes aldıracak 32. Sokak yenileme ve genişletme çalışmalarında önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Serdivan'da Medeniyet Bulvarı Kavşağı'ndan itibaren Serdivan'da binlerce sürücüye sunacağı yeni 32. Sokak koridoru için asfalt mesaisine başladı.

Araçları Eski Kazımpaşa Caddesi Hattı'na kadar ulaştıracak olan güzergahta yol genişliği 6 metreden 20 metreye çıkarılarak konforlu bir hat oluşturulacak. Çift taraflı yol genişletme çalışmasıyla ilçe merkezindeki trafik yükünü azaltarak Serdivan'a nefes aldıracak.

ULAŞIM RAHATLAYACAK

Medeniyet Bulvarı Kavşağı'ndan Serdivan Mezarlığı'na, buradan ise Eski Kazımpaşa Caddesi hattına kadar kesintisiz şekilde ulaşımı sağlayacak olan bu güzergâh, Serdivan Bağlar Caddesi ile İstiklal Mahallesi'nin ulaşım yükünü hafifletecek.

EN KRİTİK GÜZERGAHLARA DİREKT GEÇİŞ

Üniversite kavşağından yeni koridora girecek olan sürücüler, ilçe merkezi ulaşımını kullanmadan Kazımpaşa, AVM'ler, hastane ve Yazlık bölgesine doğrudan geçiş yapabilecek.

İstinat duvarı, kazı, dolgu, altyapı ve PMT serim işlemlerinin ardından sıcak asfalt mesaisinin başladığı güzergahta trafik akışı yeniden şekilleniyor. Bulvardan itibaren yol mezarlık yönüne iki çıkış, bir iniş şeridi olarak planlanıyor.

GENİŞ KALDIRIMLAR, İSTİNAT DUVARLARI, 20 METRELİK YOL

6 metre genişliğe sahip olan yol, 20 metre genişliğe çıkarıldı. Şehir içi ulaşımda önemli bir alternatif güzergâh olarak planlanan 32. Sokak'ta geniş kaldırımlar vatandaşların hizmetine sunulacak. Güzergâh boyunca sürüş güvenliğini artırmak amacıyla çalışma yapılmamış tarafta istinat duvarları inşa edilecek.

Normal şartlarda tek şerit olan yol güzergâhı, çalışma tamamlandığında genişletilmiş üç şeritle hizmet verecek.

SİVRİTEPE DE GENİŞLETİLİYOR

Sürücülere şehir merkezine girmeden daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı bulacak. Büyükşehir, ayrıca eş zamanlı olarak Sivritepe Caddesi'nde de yol genişletme çalışması yapıyor.