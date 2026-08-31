İstanbul Bakırköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, iki gün süren 30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası ve Türkü Akbayram konseriyle büyük bir coşkuyla kutlandı.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü iki gün boyunca düzenlediği etkinliklerle kutladı.

Kutlamalar, Yeşilköy Marina'da başlayan 30 Ağustos Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası ile start aldı. İki gün süren turnuvada dört kişilik takımlar, Zafer Kupası için mücadele etti. Bakırköylüler de karşılaşmaları tribünden takip ederek sporculara destek verdi. Büyük mücadeleye sahne olan turnuvanın sonunda dereceye giren birinci takımın ödülleri, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu tarafından takdim edildi.

TÜRKÜ AKBAYRAM'LA UNUTULMAZ GECE

Zafer Bayramı kutlamalarının 30 Ağustos Pazar günündeki programı ise Türkü Akbayram konseriyle devam etti. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen konsere Bakırköylüler yoğun ilgi gösterdi. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun da katıldığı konser, büyük bir kalabalık ve coşku içinde gerçekleşti. Türkü Akbayram, sevilen şarkılarını Bakırköylüler için seslendirirken meydanı dolduran vatandaşlar şarkılara hep birlikte eşlik etti. Müzik ve Zafer Bayramı coşkusunun buluştuğu gecede Cumhuriyet Meydanı'nda renkli ve coşkulu görüntüler yaşandı.