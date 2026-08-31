Keçiören Belediyesi Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER), 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen '30 Ağustos Zafer Espor Turnuvası'na ev sahipliği yaptı.

ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde gençlerin teknoloji ve spora olan ilgisini desteklemek, espor kültürünü yaygınlaştırmak ve Zafer Bayramı'nın coşkusunu gençlerle birlikte yaşamak amacıyla gerçekleştirilen turnuva yoğun ilgi gördü.

TEKNOMER'de gerçekleştirilen turnuvada gençler; League of Legends 1v1 ARAM, EA SPORTS FC 26 1v1 ve VALORANT 5v5 kategorilerinde mücadele etti. Gün boyunca devam eden çekişmeli karşılaşmalarda oyuncular yeteneklerini sergilerken; rekabetin yanı sıra fair-play, takım ruhu ve dostluk da ön plana çıktı. Farklı oyuncularla bir araya gelme fırsatı bulan gençler, Zafer Bayramı'nın gururunu espor heyecanıyla birlikte yaşadı.

Gençlerin dijital dünyada kendilerini geliştirmelerine katkı sunan Keçiören Belediyesi, TEKNOMER bünyesinde gerçekleştirdiği eğitim, etkinlik ve espor organizasyonlarıyla teknolojiye ilgi duyan gençleri desteklemeye devam ediyor. '30 Ağustos Zafer Espor Turnuvası' da gençlerin hem rekabet dolu hem de keyifli vakit geçirdiği bir organizasyon olarak tamamlandı.