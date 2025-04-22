Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, Karatay Belediyesi olarak ilçeye kazandırdıkları kütüphaneler aracılığıyla vatandaşların sosyal, kültürel ve bireysel gelişimlerine önemli katkılar sunduklarını ifade etti.

KONYA (İGFA) -“Karatay’da Öğrenci Olmak Bir Başka” anlayışıyla hareket eden Karatay Belediyesi, vatandaşların kültürel hayatına ve gençlerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla ilçenin birçok farklı noktasına Kütüphaneler ve Bilgi Evleri kazandırdı.

GELECEK NESİLLERE ARMAĞAN; HOŞ KUBBE

Karatay Belediyesi bu kapsamda, Çimenlik Mahallesi Alâaddin Kap Caddesi üzerinde 12.930 metrekarelik bir alanda inşa edilen Hoş Kubbe’yi gençlerin hizmetine sundu. Çocuklar ve gençler için özel olarak tasarlanan merkezde, hem ders çalışma hem de kaynak kitaplara kolay erişim imkanı sunan Kubbealtı Kütüphanesi yer alıyor. Aynı zamanda sosyal ve kültürel birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacak olan Hoş Kubbe’de, iki kütüphane ve bir okuma salonu da bulunuyor. 0-3, 3-6 ve 6-12 yaş gruplarına yönelik çocuk kütüphaneleri, özel oyun alanları ve Çocuk Kafe ile minik ziyaretçilere de hitap eden Hoş Kubbe, her yaş grubundan bireye hitap eden bir yaşam ve kültür merkezi haline geldi.

ADALET PARKI’NA MİLLET KIRAATHANESİ; ALİ ULVİ KURUCU GENÇLİK MERKEZİ’NE ÖZEL BİR KÜTÜPHANE

Konya’nın en geniş yeşil alanlarından biri olan Adalet Parkı’nda revizyon çalışması gerçekleştiren Karatay Belediyesi, bu proje kapsamında içerisinde kütüphane, etüt salonu ve kafe bulunan bir Millet Kıraathanesi’ni ilçeye kazandırdı. Bölgedeki üniversite ve okullara hitap eden ve kısa sürede büyük ilgi gören proje, özellikle öğrencilerden tam not aldı. Bu önemli çalışmanın yanı sıra, belediye 2024 yılında Karatay Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’ne özel bir kütüphane kazandırdı.

GENÇLER İÇİN BİLGİ EVLERİ

Bu kütüphanelerin yanı sıra, Karatay Belediyesi, geride kalan 6 yılda ilçenin farklı noktalarına Bilgi Evleri kazandırdı. Bu kapsamda Karatay Belediyesi; Akabe Bilgi Evi, Hacısadık Bilgi Evi ve Mengene Bilgi Evi’ni tamamlayarak gençlerin hizmetine sundu.

KÜTÜPHANE HAYAT, KİTAP HER ŞEY DEMEKTİR

Karatay’ın ve yarınların teminatı çocuklar ile gençler için birbirinden kıymetli eserler kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye tarihinin en büyük bütçeli projelerinin hep gençlere yönelik olduğunu vurguladı.

Kütüphaneleri toplumların ortak hafızası olarak niteleyen ve “Kütüphane demek hayat demektir, kitap ise her şeydir” diyen Başkan Hasan Kılca; “Karatay Belediyesi olarak eğitime ve okumaya büyük önem veriyoruz. Bilgiye ulaşmayı sağlayan yollardan biri de insanlara bilgi hazinelerinin kapılarını açan kütüphanelerimizdir. Bir toplumun kültür ve medeniyet birikiminin hazinesi olan kütüphaneler, bilgilenme ve okuma medeniyetimizin en temel yapı taşlarındandır. Günümüzde bilgiyi üreten ve kullanan toplumlar, bilimsel, siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda gücü elinde tutan toplumlar olarak nitelendirilmektedir. Biz de bu mantıktan yola çıkarak ilçemize kütüphaneler, millet kıraathaneleri ve bilgi evleri kazandırıyoruz. Karatay’ımızın farklı noktalarında hizmet veren bu merkezler aracılığıyla genç neslimizin kendini yetiştirmesi ve yeteneklerini ortaya çıkarması için her türlü imkanı sunuyoruz” dedi.

KARATAY’DA KÜTÜPHANE HİZMETLERİ GENİŞLİYOR

Karatay’da bilgiye erişimi kolaylaştırmak için kütüphanelerin sayısını artıracaklarını belirten Başkan Hasan Kılca, yakın zamanda birkaç yeni projeyi daha kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

Hasan Kılca; “Kütüphanelerin sayısını artıracağız. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve yakın zamanda birkaç yeni projemizi daha kamuoyuyla paylaşacağız. Farklı mahallelerimizde, özellikle çocuklarımızın yürüme mesafesinde ulaşabilecekleri bilgi evleri ve kütüphaneler açarak bu alanlardaki hizmet sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca sınavlara hazırlanan gençlerimizden, kütüphanelerimizin Pazar günleri de açık olmasına yönelik yoğun bir talep aldık. Biz de onların bu isteğini karşılıksız bırakmadık ve buradan güzel bir müjdeyi vermek istiyorum: Üniversite sınavına kadar kütüphanelerimiz artık Pazar günleri de açık olacak” ifadelerine yer verdi.