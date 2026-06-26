İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin Muharrem ayı boyunca düzenlediği yas lokmaları, Aydınevler Mahallesi'nde de paylaşıldı. Buluşmada, mahalle sakinleri ve yerel yönetim temsilcileri aynı sofrayı paylaşarak Kerbela'nın ortak acısını ve Muharrem ayının manevi atmosferini birlikte yaşadı.

Buluşmaya Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Mahalle halkının yoğun ilgi gösterdiği programda, tutulan matem oruçlarının, paylaşılan lokmaların ve edilen duaların insanlığa barış ve adalet getirmesi temenni edildi.

ÇOCUKLAR SEMAH DÖNDÜ, DEYİŞLER YANKILANDI

Organizasyon, manevi duyguların ve kardeşlik bağlarının yoğun olarak hissedildiği bir programla başladı. Muharrem ayının özüne uygun olarak çalınan müzikler eşliğinde, deyişler ve mersiyeler seslendirildi.

Gecenin en duygusal ve anlamlı anları ise çocukların ve gençlerin semah döndüğü anlar oldu. Geleneksel kıyafetleriyle meydana çıkan çocukların semah dönmesi, alanı dolduran vatandaşlar tarafından derin bir sessizlik içinde izlendi.

Çocukların döndüğü semah, etkinliğe katılanlara duygu dolu anlar yaşattı. Semahın ardından hep birlikte Muharrem ayının birlik ve paylaşım lokması için eller semaya kaldırılarak dualar edildi.

KÖYMEN: 'BU SOFRALAR SEVGİYİ, BARIŞI VE HOŞGÖRÜYÜ BÜYÜTMEKTİR'

Duaların okunması ve lokmaların paylaşılmasının ardından mahalle sakinlerine seslenen Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Kerbela'da Hazreti Hüseyin ve yoldaşlarının sergilediği onurlu duruşun evrensel bir adalet çağrısı olduğunu vurguladı.

Başkan Köymen, konuşmasında, 'Bugün burada, insanlık tarihinin en derin acılarından birini hatırlamak, Kerbela'nın yasını paylaşmak ve lokmamızı aynı sofrada paylaşmak için bir araya geldik. Muharrem ayı yalnızca bir yas dönemi değil, aynı zamanda gerçeğin, adaletin, vicdanın ve insan onurunun yanında durmanın da simgesidir. Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in ve yol arkadaşlarının zulme boyun eğmemek, haksızlık karşısında susmamak ve insanlık değerlerini savunmak uğruna canlarını verdiler. Aradan geçen yüzyıllara rağmen Kerbela'nın verdiği ders hala güncelliğini korumaya devam ediyor. Kerbela, bizlere gücün değil haklılığın, zorbalığın değil adaletin, baskının değil insanlık onurunun kalıcı olduğunu hatırlatıyor.' diye konuştu.

'TUTULAN ORUÇLAR HAK KATINDA KABUL OLSUN'

Esin Köymen sözlerini şöyle noktaladı: 'Bugün ülkemizin ve dünyamızın her zamankinden daha fazla barışa, kardeşliğe, dayanışmaya ve adalete ihtiyacı var. Farklılıklarımızla bir arada yaşayabilmenin; birbirimizin inancına, kültürüne ve yaşam biçimine saygı göstermenin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Muharrem ayının ruhu ve özü de budur. Aydınevler mahallemizde düzenlenen bu anlamlı Muharrem lokmasında siz kıymetli canlarla aynı sofrada buluşmaktan onur duyuyorum. Niyet eden, oruç tutan tüm canların lokmalarının ve dualarının Hak katında kabul olmasını diliyorum.'

Program, Başkan Köymen ve belediye heyetinin mahalle sakinleriyle tek tek selamlaşması, vatandaşların taleplerini dinlemesi ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.