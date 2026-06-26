3. Kapanca Sokak Festivali kapsamında sahne alan Dragos Musiki Derneği Türk Dünyası Korosu, Türk dünyasının sevilen eserlerini seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir müzik yolculuğu yaşattı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nin düzenlediği 3. Kapanca Sokak Festivali, kültür ve sanat dolu etkinlikleriyle devam ediyor. Festival kapsamında Serdar Taştanoğlu Şefliğinde sahne alan Dragos Musiki Derneği Türk Dünyası Korosu, Türk dünyasının birbirinden değerli eserlerini seslendirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Soydaş ülkelerin ezgilerini Kapanca'nın tarihi atmosferiyle buluşturan konser, vatandaşlardan büyük beğeni toplarken, dinleyiciler zaman zaman eserlere alkışlarla eşlik etti.

Konser öncesinde konuşan Koro Şefi Serdar Taştanoğlu, İzmit Belediyesi ve Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: 'Belediye Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İzmit'teki gelişmeyi çok yakından takip ediyorum. Kapanca Sokağı'nın kültürel değerlerin içerisine katılmasını gururla izliyorum. Festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Fatma Başkan ve sizlerin olduğu her etkinlikte olmaya hazırız.'

Türk dünyasının ortak kültürünü müzik aracılığıyla Kapanca'ya taşıyan konser, festivalin en beğenilen etkinliklerinden biri oldu. Tarihi sokaklarda yankılanan ezgiler, izleyicilere hem nostaljik hem de kültürel açıdan zengin bir akşam yaşatırken, festival programı konserler, söyleşiler, atölyeler ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleriyle devam ediyor.