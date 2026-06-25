Yıldız Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği (YTÜMED) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Yıldız Patronlar Platformu, ikinci çalışma dönemini noktaladı. Sabahın erken saatlerinde (06.45) gerçekleştirdiği disiplinli buluşmalarla tanınan platform, mühendislik vizyonunu ticaret ve liderlikle harmanlayarak Türkiye ekonomisine yön verecek "Patron Mühendisler" kazandırmayı amaçlıyor.

İş dünyası, kamu, akademi ve girişimcilik dünyasını bir araya getiren platform, 18 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen kapanış oturumuyla başarılı bir dönemi geride bıraktı.

İş ve Kamu Dünyasından Yoğun Katılım

İki sezon boyunca platformun konuk kürsüsünde çok sayıda önemli isim yer aldı. YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, İstanbul Enerji AŞ ve İSETAŞ Genel Müdürü Dr. Yüksel Yalçın, Dr. Mehmet Akif Özyurt, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ile Bahaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Saim Bahadır gibi isimlerin yanı sıra Türkiye’nin önde gelen holding yöneticileri, şirket kurucuları ve akademisyenler "Yıldız Konuk" olarak deneyimlerini paylaştı.

TEKNOFEST Projeleri Şirketleşecek

T3 Vakfı bünyesindeki Sinaps etkinliğinde de ses getiren "Patron Mühendis" modeli, platformun temel odak noktasını oluşturuyor. TEKNOFEST gibi organizasyonlarda üretilen inovatif fikirlerin ticari ürünlere ve kalıcı şirketlere dönüşmesini hedefleyen Yıldız Patronlar; sadece teknik donanımı yüksek mühendisler değil, istihdam yaratan ve ihracat odaklı çalışan liderler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Genç Girişimciler İçin Mentorluk ve Yatırım Köprüsü

Üniversite öğrencilerini doğrudan ekosisteme dahil eden platformun en dikkat çekici başarı hikayelerinden biri, YTÜ 2. sınıf öğrencisi Hasan Altan Turan’ın oldu. Dört arkadaşıyla Yıldız Teknopark bünyesinde teknoloji firması kuran Turan, yatalak hastaların yaşamını kolaylaştıracak "Göz Kırp" projesini hayata geçirdi.

Her buluşmada ortalama 3-4 öğrenci girişimine ev sahipliği yapan platform; genç yeteneklerin mentorluk desteğine, sermayeye ve stratejik iş ortaklıklarına doğrudan ulaşmasını sağlıyor.

Sırada Londra ve Yatırım Fonu Var

YTÜ mezunlarını uluslararası düzeyde bir araya getiren Yıldız Patronlar, Kasım 2025'teki Dubai buluşmasının ardından yeni rotasını Londra olarak belirledi. Platformun orta vadeli hedefleri arasında, genç girişimcilere kaynak sağlayacak bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun hayata geçirilmesi de yer alıyor.

"Gençler Artık İş Aramıyor, İş Kurmak İstiyor"

Platformun vizyonuna dair değerlendirmelerde bulunan YTÜMED Genel Başkanı ve Yıldız Patronlar Platformu Başkanı Fatih Ece, şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin kalkınması için sadece teknik bilgiye sahip mühendislere değil, ekonomik katma değer sağlayan girişimci mühendislere ihtiyacımız var. Öğrenciler, kendi sıralarından yetişip sıfırdan büyük şirketler kurmuş mezunları gördüklerinde ufukları genişliyor. Gençlerimiz artık 'Nerede iş bulabilirim?' sorusunun ötesine geçerek 'Kendi şirketimi nasıl kurarım?' fikrine odaklanıyor. En temel başarımız, tecrübe ve sermaye gücünü gençlerin enerjisiyle birleştirip onlara somut rol modeller sunabilmektir."