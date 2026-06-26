Nihat AYDIN / AĞRI - Beşiktaş Spor Kulübü'nde üç dönem yöneticilik yapan, A Spor yorumcusu ve Ağrılı iş insanı Seyit Ateş, geçtiğimiz aylarda ziyaret ettiği Garisya Köyü'nde çocuklara Beşiktaş formaları hediye etmişti. Ziyaret sırasında çocuklarla sohbet eden Ateş, köyde Beşiktaş taraftarı bir çocuğa rastlamamıştı. Bu buluşmanın ardından Garisya Köyü'nde yaşayan Şevhat Arpacı, Instagram üzerinden Ateş'e ulaşarak, 'Ben Beşiktaşlıyım' mesajını gönderdi ve forma istediğini belirtti.

Şevhat'ın mesajını unutmayan Seyit Ateş, Ağrı'ya gerçekleştirdiği sonraki ziyaretinde yanında getirdiği Beşiktaş formasını küçük taraftara teslim etti. Babası yurt dışında çalışan Şevhat, kendisi için özel olarak getirilen siyah-beyazlı formayı büyük bir mutlulukla karşıladı.

RAFA SILVA'YI SAHADA İZLEMEK İSTİYOR

Beşiktaş'ı yakından takip ettiğini söyleyen Şevhat Arpacı, takımda en sevdiği futbolcunun Rafa Silva olduğunu anlattı. Forma hayaline kavuşan Şevhat, şimdi siyah-beyazlı takımın bir lig maçını İstanbul'da tribünden izlemek ve hayranı olduğu Rafa Silva'yı sahada görmek istiyor.

Kendisine verdiği sözü yerine getiren Seyit Ateş'e teşekkür eden Şevhat'ın mutluluğu ailesi ve köy sakinleri tarafından da paylaşıldı. Küçük taraftarın Instagram üzerinden gönderdiği kısa bir mesajla başlayan hikâye, Ateş'in duyarlı davranışı sayesinde unutulmayacak bir hatıraya dönüştü.

GARİSYA KÖYÜ'NDEKİ BEŞİKTAŞLILARA FORMA SÖZÜ

Şevhat Arpacı'yla yakından ilgilenen Seyit Ateş, Garisya Köyü'nde yaşayan diğer Beşiktaş taraftarlarını da unutmayacağını belirtti. Ateş, köydeki tüm Beşiktaşlı çocuklar için forma göndereceğinin sözünü verdi.

Şevhat'ın ilk hayali siyah-beyazlı formaya kavuşmaktı. Bu hayalin gerçekleşmesinin ardından gözler şimdi Beşiktaş camiasına çevrildi. Küçük taraftarın Rafa Silva'yı sahada izleme ve Beşiktaş'ı tribünden destekleme isteğinin de karşılık bulması bekleniyor.

Forma hediyesiyle başlayan bu güzel hikâyenin, Şevhat'ın İstanbul'da bir Beşiktaş maçını tribünden izlemesiyle tamamlanması temenni ediliyor.