Millî Eğitim Bakanlığının 'Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik' vizyonu ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin değer ve beceri odaklı yaklaşımı kapsamında düzenlenen 'Mesleğim Geleceğim, Marifetli Gençlik Buluşması', İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş'ın katılımıyla Macera Park'ta gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde eğitim gören öğrenciler ile alan öğretmenlerini bir araya getiren buluşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel esasları çerçevesinde ahilik kültürünün genç kuşaklara aktarılması ve 'Herkesin Bir Mesleği Olmalı' anlayışının yaygınlaştırılması hedeflendi.

Program kapsamında mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesine yönelik istişarelerde bulunulurken, mesleki eğitime erişim, istihdam olanakları, sektör iş birlikleri, girişimcilik ve ahilik kültürü gibi başlıklarda değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, mesleki eğitimin geleceğine ilişkin görüş ve önerilerini paylaşarak fikir alışverişinde bulundu.

Farklı alanlarda öğrenim gören 40 öğrenci ile 20 alan öğretmeninin katılım sağladığı buluşmada, gençlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, üretken bireyler olarak yetişmeleri ve sektörle daha güçlü bağlar kurmaları konusunda atılacak adımlar ele alındı.

Program, katılımcıların görüş ve değerlendirmelerinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.