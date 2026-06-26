Kocaeli'de 3 gün sürecek olan, 1600 sporcunun mücadele edeceği Türkiye Ümit Genç U21 Premier Ligi Karate Şampiyonası, Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli, Türkiye karate camiasının en önemli organizasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Karate Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Türkiye Ümit Genç U21 Premier Ligi Karate Şampiyonası, düzenlenen açılış seremonisiyle başladı. Üç gün sürecek dev organizasyonda yaklaşık 1600 sporcu madalya mücadelesi verecek.

PROTOKOLDEN SPORCULARA BAŞARI MESAJI

Şehit Polis Recep Topaloğlu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programına Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Kocaeli Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ile davetliler katıldı. Programda konuşan protokol üyeleri, organizasyonda mücadele edecek tüm sporculara başarı dileklerini ileterek, şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve personele teşekkür etti.

Kocaeli Vali Yardımcısı Şenol Kaya konuşmasında Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları ve antrenörleri Kocaeli'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, 'Sizleri ilimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz' mesajını verdi.

Açılış seremonisinin ardından müsabakalara geçildi. Kadın ve erkek sporcular, kata ve kumite branşlarında farklı sıkletlerde tatamiye çıkarak dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Tribünleri dolduran aileler ve sporseverler de karşılaşmaları ilgiyle takip ederek sporculara destek verdi.

MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Günün sonunda dereceye giren sporcular için madalya töreni düzenlendi. Protokol üyeleri başarılı sporculara madalyalarını takdim ederek elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik etti. Tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Yaklaşık 1600 sporcuyu bir araya getiren Türkiye Ümit Genç U21 Premier Ligi Karate Şampiyonası, yalnızca genç sporcuların başarı mücadelesine sahne olmakla kalmıyor; aynı zamanda Kocaeli'nin ulusal spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan güçlü spor altyapısını bir kez daha gözler önüne seriyor. Üç gün boyunca devam edecek şampiyona, hem spor heyecanını hem de kente sağladığı sportif ve ekonomik hareketliliği sürdürecek.