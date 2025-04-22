KO-MEK’in “Renkli Şapkalar Atölyesi’ne” katılan her çocuk, kendi şapkasını tasarlayarak 23 Nisan coşkusuna tarzını katma mutluluğunu yaşadı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Milli İrade Meydanı’nda 23 Nisan şenlikleri kapsamında kurulan “Renkli Şapkalar Atölyesi”, çocukların kendi şapkalarını tasarlayarak ortaya çıkarmasına imkan tanıdı.

ÇOCUKLAR TASARLADI, RENKLENDİRDİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel birbirinden yaratıcı etkinlikler hazırlayan KO-MEK, bu yıl “Çocuk ve Aile” temasıyla kutlanan bayram coşkusuna eğlenceli bir dokunuş katıyor. Festivalin en sevimli ve en renkli duraklarından biri ise hiç kuşkusuz “Renkli Şapkalar Atölyesi” oldu. İzmit Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen bu özel atölyede çocuklar, kendi şapkalarını hayal ederek tasarladı ve renklendirdi.

KENDİ FİKİRLERİNİ ÖZGÜRCE SUNDULAR

Kurdeleler, ponponlar, pullar, desenli kâğıtlar ve rengârenk malzemelerle süslenen şapkalar, çocukların kişisel tarzını ve yaratıcılığını yansıttı. Bu atölye sadece çocukların el becerilerini geliştirmekle kalmadı aynı zamanda çocuklara kendi fikirlerini özgürce ifade etme alanı da sundu. Etkinliğe ailelerin de katılmasıyla birlikte geçirilen keyifli zamanların en güzel hatırası oldu.