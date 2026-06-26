Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Millî Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda düzenlenen Altın Çark Gençlik Şöleni, İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, il ve ilçe yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla Poyrazlar Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımı olan öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini birlikte ele alan bütüncül eğitim anlayışı çerçevesinde gerçekleştirilen şölen, gençlerin motivasyonunu artırmayı, başarı kültürünü yaygınlaştırmayı ve akran paylaşımını güçlendirmeyi amaçladı.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen program, katılımcıların çevre bilinci, fiziksel gelişim ve sağlıklı yaşam farkındalığını destekleyen doğa yürüyüşü ile başladı. Ardından öğrenci, öğretmen ve protokol üyeleri akşam yemeğinde bir araya gelerek samimi bir ortamda sohbet etme fırsatı buldu.

Programın son bölümünde ise Sakarya Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından canlı müzik dinletisi sunuldu. Müzik eşliğinde gerçekleştirilen gençlik sohbetlerinde öğrenciler, elde ettikleri başarıların hikâyelerini paylaşırken Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedeflediği 'yetkin ve erdemli insan' anlayışı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Programda öğrencilerle yakından ilgilenen İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, gençlerin elde ettikleri başarıların gurur verici olduğunu belirterek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedeflediği değer ve becerilerle donanmış nesiller yetiştirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Altın Çark Gençlik Şöleni, farklı alanlarda üstün başarı gösteren öğrencilerin emeklerinin takdir edildiği, birbirlerinden ilham aldıkları ve birlik beraberlik duygusunu pekiştirdikleri anlamlı bir buluşma olarak sona erdi.