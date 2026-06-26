Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure ikramlarına başladı

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının manevi atmosferini ve birlik beraberlik duygusunu kentin dört bir yanına taşımak amacıyla il genelinde aşure ikramı gerçekleştirecek. Programın ilk durakları olan Soma ve Akhisar'da vatandaşlara aşure ikram edilirken, etkinlikler yoğun ilgi gördü.

Soma'da düzenlenen programa sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılırken Akhisar'daki programa Belediye Başkanı Ekrem Kayserili de katıldı. Dualarla başlayan etkinlikte, kazanlarda hazırlanan aşureler vatandaşlara ikram edildi. Paylaşmanın ve dayanışmanın ön plana çıktığı program, sıcak ve samimi görüntülere sahne oldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Muharrem ayının bereketini Manisa'nın her ilçesine ulaştırmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, 'Aşure, farklı tatların bir araya gelerek eşsiz bir lezzet oluşturması gibi, birlik ve beraberliğimizin de en güzel simgelerinden biridir. Soma ve Akhisar'da sivil toplum kuruluşlarımız ve hemşehrilerimizle bu bereketi paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aşure ikramlarımız önümüzdeki günlerde ilimizin farklı noktalarında da devam edecek' dedi.