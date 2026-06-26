Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Şehir Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencilerle bir araya gelerek nohutlu tavuk pilav ikram etti. Öğrencilerle birlikte yemek yiyen Başkan Er, gençlerin kütüphane hakkındaki görüş ve önerilerini de dinledi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Büyükşehir Belediyesi hizmet binası içerisinde hayata geçirilen ve bölgenin en büyük kütüphanelerinden biri olma özelliğini taşıyan Şehir Kütüphanesi'nde öğrencilere yönelik ücretsiz ikram uygulaması devam ediyor. Her hafta düzenlenen etkinlik kapsamında bu kez öğrencilere nohutlu tavuk pilav ikram edildi.

İkram programına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in yanı sıra eşi Sevgi Er ve iş insanı Mustafa Özkan da katıldı. Öğrencilere yemek dağıtan Başkan Er, daha sonra gençlerle aynı masada yemek yiyerek sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kütüphanede haftanın bir gününü 'İkram Günü' olarak belirlediklerini ifade ederek, 'Büyükşehir Belediyesi olarak ücretsiz ikramları başlattık. Bundan sonraki süreçte iş insanlarımız da haftanın bir günü öğrencilerimize ücretsiz yemek ikramında bulunacak. Bu hafta da Mustafa Özkan kardeşimiz bu ikramı üstlendi. Kendisine teşekkür ediyorum' dedi.

Şehir Kütüphanesi'nin gençlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlandığını belirten Başkan Sami Er, kent genelinde yeni kütüphaneler açmaya devam edeceklerini söyledi. Engelsiz Kütüphane projesini de hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Er, 'Bölgenin en büyük kütüphanelerinden birini 6 bin 400 metrekarelik alanda inşa ettik. Malatya merkezde böyle bir alan bulmak kolay değildi. Bu nedenle belediye hizmet binamızın içerisinde hayata geçirdik. Belediyemizin yaşayan bir mekân olmasını istedik. Malatya'ya yakışan modern ve nitelikli bir kütüphane kazandırdığımıza inanıyoruz' diye konuştu.

Şehir Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrenciler ise hem hizmete sunulan modern kütüphane hem de düzenli olarak gerçekleştirilen ücretsiz ikramlar dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e teşekkür etti.