Nilüfer Sürdürülebilir Gelecek Yaz Kampları kapsamında düzenlenen Gençlik ve Spor Kampı, 40'a yakın genci Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Merkezi'nde bir araya getirdi. 'Yeşil Beceriler' temasıyla gerçekleşen kampta gençler, spor etkinliklerinin yanı sıra sürdürülebilirlik odaklı atölyelere katıldı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Belediyespor Kulübü, Nilüfer Kent Konseyi, Bir Bulut Olsam Derneği ve Alternatif Yaşam Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen 'Nilüfer Sürdürülebilir Gelecek Yaz Kampları' kapsamında düzenlenen 'Gençlik ve Spor Kampı' tamamlandı.

28-30 Ağustos tarihleri arasında Nilüfer Belediyesi Fadıllı Havacılık ve Doğa Sporları Merkezi'nde düzenlenen kampa katılan 39 genç, 'Yeşil Beceriler' temasıyla düzenlenen organizasyonda dolu dolu üç gün geçirdi.

Organizasyonda, spor ve sürdürülebilirlik bilinci iki temel alan olarak ele alındı. Katılımcılar sabah saatlerinde doğa yürüyüşü, oryantiring ve takım sporlarıyla fiziksel aktivitelerde bulunurken; öğleden sonraları sürdürülebilirlik, iş birliği ve kaynak yönetimi üzerine kurulu simülasyon oyunlarında yer aldı. Gençlerin ortak karar alma, birbirini dinleme ve kaynakları adil paylaşma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen oyunların ardından yapılan değerlendirme oturumlarında, sahadaki deneyimlerin günlük yaşamdaki karşılıkları konuşuldu.

'GELECEĞE DUYARLI GENÇLER YETİŞİYOR'

Kampa, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ve Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or da katılarak gençlerle bir araya geldi. Sürdürülebilirlik kültürünün genç yaşta kazanılmasının önemine dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, 'Nilüfer Sürdürülebilir Gelecek Yaz Kampları ile gençlerimizin sporun birleştirici gücüyle buluşmasını ve çevre bilinci kazanmasını hedefliyoruz. 'Yeşil Beceriler' temasıyla düzenlediğimiz bu kampta gençlerimiz, doğanın içinde birlikte üretmeyi ve kaynakları ortak akılla yönetmeyi sahada deneyimledi. Belediyemizden sivil toplum kuruluşlarımıza kadar beş paydaşın aynı amaç etrafında bir araya gelmesi de bu çalışmanın kıymetini artırıyor. İnanıyorum ki burada kazanılan beceriler, gençlerimizin hayat boyu sürdüreceği birer rehber olacak' ifadelerini kullandı.

Kamp, katılımcılara sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.