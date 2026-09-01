Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kentin temizliği için günün ilk ışıklarıyla birlikte görev başına geçen temizlik emekçileriyle sabah kahvaltısında bir araya geldi. Saat 05.30'da gerçekleşen programda çalışanlar tarafından coşkuyla karşılanan Başkan Aydın, aynı sofrayı paylaştığı mesai arkadaşlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

BURSA (İGFA) - Temizlik hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi için sahada yoğun mesai harcayan belediye personelini sabahın erken saatlerinde ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri eşlik etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada masaları tek tek gezen Başkan Aydın, çalışanlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi. Günlük mesailerine başlamadan önce personelle bir araya gelen Aydın, Osmangazi'de vatandaşlara sunulan hizmetlerin arkasında güçlü bir ekip çalışması, özveri ve büyük bir emek bulunduğuna dikkat çekti.

Temizlik hizmetlerinin yerel yönetimlerin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, şunları kaydetti:

'Şehrimizi güzelleştirmek ve temiz tutmak için sabahın erken saatlerinde sokaklarda, meydanlarda çalışan siz değerli mesai arkadaşlarıma öncelikle teşekkür ediyorum. Hepimizin ortak bir derdi var; Bursa'mıza, yaşadığımız, doğduğumuz, doyduğumuz şehrimize en iyi şekilde hizmet etmek. Osmangazi'de yaşayan vatandaşlarımızın aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti artırarak sürdürülebilir bir yerel yönetim anlayışını ortaya koymak istiyoruz. Yerel yönetimin en önemli unsurlarından biri de sizlerin yaptığı iş. Amacımız güzel, temiz ve yaşanabilir bir Osmangazi oluşturmak ve bunu sürdürülebilir hale getirmek.'

'BU BAŞARI BÜYÜK OSMANGAZİ AİLESİNİN ORTAK EMEĞİDİR'

Ortaya çıkan başarının güçlü bir ekip çalışmasının sonucu olduğunu vurgulayan Başkan Aydın, 'Yaptığımız ölçümlerde ufak tefek aksaklıklar olsa da sonuçlarımız gayet iyi. Bu tablo, her birinizin emeği ve çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Bu, tek başına yapılabilecek bir iş değil. 3 bin kişilik büyük Osmangazi ailesinin hep birlikte ürettiği emeğin bir sonucu. Bir kez daha emeklerinizden dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'ALIN TERİ KURUMADAN EMEĞİN KARŞILIĞI VERİLSİN İSTEDİK'

Çalışanların emeğinin karşılığını zamanında almasının önemine dikkat çeken Başkan Aydın, 'Bizler yönetim olarak, başkanlık olarak sizlerin yanında durmaya çalışıyoruz. Malumunuz Temmuz ayında aslında olması gereken standart bir zam döneminde, sendikal süreçlerin devam etmesi nedeniyle yasal olarak zorunlu olmasak da bütün çalışanlarımıza zam hakkını verme kararı aldık. Neticede bunlar sizin hakkınız. Gününde alsınlar, alın teri kurumadan bu emeğin karşılığı verilsin diye bu kararı aldık. Hayırlı olsun, helali hoş olsun. Peygamber Efendimizin de dediği gibi, 'İşçinin, emekçinin hakkını alın teri kurumadan verin.' Biz de bu anlayışla hareket ettik. Bundan sonra da ekiplerimiz, müdürlerimiz ve başkan yardımcılarımızla sorunları birebir takip ederek daha iyi hizmet, daha iyi çalışma koşulları ve vatandaşlarımızın daha mutlu olacağı şartları sağlamak için hep birlikte çalışacağız' açıklamalarında bulundu.

Kahvaltının ardından mesailerine başlamak üzere görev bölgelerine hareket eden personele kolaylıklar dileyen Başkan Erkan Aydın, günün ilk saatlerinde Osmangazi için emek veren çalışma arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.