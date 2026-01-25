Karatay Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından yarıyıl tatiline özel hazırlanan etkinliklerle çocuklar ve gençler; atölyelerden eğitim programlarına, film gösterimlerinden çevre eğitimlerine kadar birçok faaliyette bir araya geliyor.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi Gençlik Meclisi tarafından hazırlanan yarıyıl programı kapsamında, tatil süresince düzenlenen etkinliklerle gençlerin hem eğlenmeleri hem de kişisel gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor.

Tatile özel olarak hazırlanan programlar çerçevesinde; atölye çalışmaları, oyunlar, eğitici ve eğlenceli etkinlikler, ikramlar ve çeşitli ödüllerle dolu kapsamlı bir etkinlik takvimi hayata geçirildi.

Üniversite öğrencilerine yönelik olarak Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 'Hayata Bir Mola' film etkinliği, öğrencilerin günlük yoğunluktan kısa süreliğine uzaklaşmalarını sağlamak, birlikte film izleme kültürünü desteklemek ve keyifli bir sosyal ortam oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında öğrencilere ikramlarda bulunulurken, film gösteriminin ardından çeşitli hediyeler de takdim edildi.

KADİM KUDÜS OKULU'NDA ANLAMLI PROGRAM

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde devam eden Kadim Kudüs Okulu programı kapsamında, ortaokul öğrencilerinin Kudüs ve Filistin bilincini artırmak, tarihi, dini ve kültürel farkındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla üç aşamalı eğitim ve atölye çalışmaları düzenlendi. Program kapsamında; Kudüs'ün İslam dünyası ve diğer dinler açısından önemi, Kudüs tarihi, Filistin coğrafyası ve mimarisi, Filistin'in öncü şahsiyetleri, semboller, boykot bilinci, sanal tur uygulamaları ve uygulamalı atölye çalışmaları yer aldı.

ATÖLYE PROGRAMLARIYLA UNUTULMAZ ANILAR

Sömestr Kampı kapsamında öğrencilerin bir araya geldiği etkinliklerde, atölye çalışmalarıyla dolu verimli ve keyifli bir gün gerçekleştirildi. Samimiyetin ve kardeşlik ortamının hakim olduğu buluşmalarda gençler unutulmaz anılar biriktirdi.

Gençlere yönelik düzenlenen Sıfır Atık Eğitimi ile israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve atık miktarının azaltılmasına yönelik uygulamalı bilgiler aktarıldı. Eğitimlerde; günlük yaşamda atık oluşumunun önüne geçilmesi, atıkların ayrıştırılması ve etkin toplama sistemlerinin yaygınlaştırılması gibi pek çok konu ele alındı.

'GELECEĞİN YILDIZLARI KARATAY'DA' SÖMESTR KAMPI

Karatay Belediyesi Çocuk Meclisi ve Gençlik Meclisi iş birliğiyle düzenlenen 'Geleceğin Yıldızları Karatay'da Sömestr Kampı', çocukların yarıyıl tatilini hem eğlenceli hem de öğretici bir şekilde geçirmelerine imkan sunuyor. Program kapsamında; animasyon filmi izleme, rozet basımı, ayraç boyama, renkli baskı çalışmaları ve hareketli adam yapımı gibi çeşitli uygulamalı etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlik sonunda çocuklara ikramlar sunularak keyifli ve unutulmaz bir gün yaşatıldı.