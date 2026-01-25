Eğitim dünyası, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birlikleri kurmaya devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, Çamlıbel Lions Kulübü üyeleriyle de bir buluşma gerçekleştirdi.

MERSİN (İGFA) - Buluşmada Kariyer Merkezi'nin; iş arayanlara, öğrencilere, gençlere ve iş dünyasına yönelik sunduğu hizmetler aktarılırken; 2026 yılında hayata geçmesi planlanan 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin' projelerinin sağlayacağı katkılar da paylaşıldı.

Gençlerin ve iş arayanların, iş hayatına daha donanımlı hazırlanmasını amaçlayan hizmetlerin paylaşıldığı buluşmada; mülakat simülasyonları, iş arama danışmanlığı, istihdam becerileri eğitimleri ve işgücü piyasasına yönelik bilgilendirme çalışmaları başlıklarında sunum yapıldı.

Adayların yalnızca iş bulma değil; sürdürülebilir kariyer inşa etmesini hedefleyen Büyükşehir Kariyer Merkezi, bireylerin özgüvenini artırmayı ve iş dünyasıyla daha sağlıklı bağ kurmalarını sağlamayı hedefliyor.

YENİ PROJELER, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ KURUMSAL KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRECEK

Çamlıbel Lions Kulübü üyeleri ile yapılan iş birliği toplantısında, bu yıl hayata geçirilmesi planlanan 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin' projelerinin; öğrenci kulüpleri, sivil toplum kuruluşları, girişimciler ve iş dünyası için yeni bir buluşma ve gelişim alanı sunduğu anlatıldı.

Eğitim programları, üye buluşmaları, ortak projeler, iş birlikleri ve networking etkinlikleri için modern ve çok yönlü bir altyapı sağlayan bu projelerin, özellikle sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitesini güçlendirecek önemli bir ekosistem oluşturduğu aktarıldı.

Bu yapıların; sivil toplumun yalnızca sosyal değil, aynı zamanda ekonomik ve kurumsal gelişimine de katkı sunacağına dikkat çekildi.