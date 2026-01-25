İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlıklarında yetiştirilen onlarca bitki türü, kentin yeşil alanlarına hayat veriyor. Ağaç ve çalı grupları, titiz bir çalışmayla İzmir'in dört bir yanına dikilmek üzere hazırlanıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin yeşil dokusunu iklim koşullarına uygun, birbirinden renkli bitkilerle güzelleştirmeye devam ediyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı fidanlıklarda, kooperatiflerden temin edilen onlarca bitki türü Güzelbahçe ve Kentbahçe fidanlıklarında özenle muhafaza ediliyor. İzmir'in farklı noktalarında toprakla buluşturulmak üzere hazır bekletilen bitkilerin saksı değişimi, gübreleme, budama, yabani ot temizliği ve genel bakımları titizlikle yapılıyor. Dikime hazır hale getirilen bitkiler, kentin kamusal alanlarında yeşil dokuyu güçlendiriyor.

Güzelbahçe Fidanlığı'nda 80 çeşit ağaç, 6 çeşit sarılıcı ve 4 çeşit çalı grubu bitki bulunuyor. Kentbahçe Fidanlığı'nda ise 60 çeşit çalı grubu bitki, 6 çeşit yer örtücü, 8 çeşit sarılıcı, 30 çeşit iç mekân bitkisi ile 3 çeşit yazlık mevsimlik çiçek yetiştiriliyor. Fidanlıklarda görev yapan orman mühendisleri, peyzaj teknikerleri, postabaşı ve saha personeli; bitkisel bakım ve lojistik destek çalışmalarını düzenli olarak sürdürerek, İzmir genelindeki yeşil alanların sürekliliğini sağlıyor.