İzmirli Nuran Şerife Kültem, sağır olduğu için hastanede doktorlarla iletişim problemi yaşayınca hayati risk taşıyan rahatsızlığı da teşhis edilemedi. Sonunda Eşrefpaşa Hastanesi'ne başvuran Kültem, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sessiz Destek Çözüm Merkezi sayesinde yaşama tutundu. İşaret dili tercümanının, doktor ve hasta arasında kurduğu iletişim hayat kurtardı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl kurulan Türk İşaret Dili Birimi Sessiz Destek Çözüm Merkezi, işitme engelli ve sağır yurttaşlar için sunduğu tercümanlık hizmetleriyle hayati bir kamu hizmeti yürütüyor. İzmir'de yaşayan sağır yurttaş Nuran Şerife Kültem'in yaşadığı olay, Türk İşaret Dili tercümanlığının yalnızca bir iletişim desteği değil, doğrudan yaşam kurtaran bir hizmet olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Nuran Şerife Kültem, öksürük şikâyetiyle başvurduğu iki hastanede işaret dili tercümanı bulunmadığı için hastalığının ciddiyetini anlayamadı. Grip olduğunu zanneden Kültem, sağlık durumu ağırlaşınca İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk İşaret Dili Birimi Sessiz Destek Çözüm Merkezi'ne ulaştı. İşaret dili tercümanı Gamze Albayrak ile iletişime geçen ve Eşrefpaşa Hastanesi'nde randevu oluşturan Kültem, ardından işaret dili tercümanı Zeki Can Yunar ile hastaneye giderek muayene oldu. Akciğerinde sıvı birikmesi olduğu anlaşılan hasta hemen ileri basamak bir hastaneye sevk edildi.

Sessiz Destek Çözüm Merkezi tarafından sunulan tercümanlık hizmeti ileri basamak hastaneye yatış süreci boyunca da kesintisiz şekilde devam etti. Nuran Şerife Kültem ve eşi Bayram Yaşar Kültem, verilen hizmetin hayat kurtardığını belirterek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

'TERCÜMAN SAYESİNDE ÇOK GÜZEL BİR İLETİŞİM KURDUK'

İşaret dili tercümanı sayesinde hastasıyla doğru iletişim kurduğunu kaydeden Eşrefpaşa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aylin Çelikhisar, 'Hastanın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin profesyonel tercümanlarıyla bize başvurması, hastanın şikâyetlerini daha iyi anlamamı ve tetkiklerini ayrıntılı değerlendirmemi sağladı. Hastaya daha önceki hastanelerde tetkikler yapılmış ancak hasta büyük ihtimalle dil bariyerinden dolayı tetkik sonuçlarını anlayamamış. Ben, tercümanla birlikte muayeneye geldiği için hastanın durumunun ciddiyetini fark ettim. Bunu da tercüman vasıtasıyla hastaya anlattım. Hastanın sağ akciğerinde su toplanması vardı ve ileri tetkikle nedeninin araştırılması gerekiyordu. Hastamız bu durumu anlayamamıştı. Tercümanımız durumu aktarınca hasta da rahatsızlığının boyutunu anladı. İleri tetkik için hastayı ileri basamak başka bir hastaneye sevk ettik. Kendisinin yatışı yapıldı. Bu, hem hasta için hem de benim için sevindirici bir durum. Tercüman sayesinde çok güzel bir iletişim kurduk ve hastanın tedavisi yapılıyor' dedi.