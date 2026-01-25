Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yoğun programları arasında hemşehri dernekleri ile buluşmaları ihmal etmiyor. Körfez Taşköprülüler Derneği'ne misafir olan Büyükakın, hemşehri dernekleri ile omuz omuza yürümeye devam edeceklerini kaydetti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tanıtım törenleri, proje incelemeleri, açılış, esnaf ziyaretleri arasında sık sık hemşehri dernekleriyle de bir araya geliyor.

Başkan Büyükakın son olarak Körfez Taşköprülüler Derneği'ne konuk oldu. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan, yöneticiler ve idarecilerin eşlik ettiği programda Başkan Büyükakın, Dernek Başkanı Yasin Sönmez, yöneticiler, Körfez'deki hemşehri derneklerinin başkanları, muhtarlar ve çok sayıda dernek üyesi tarafından karşılandı.

KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİMİZ

Programda konuşan Başkan Büyükakın, Türkiye'nin en büyük gücünün birlik ve beraberlik olduğunu belirtti. Büyükakın, 'Biz bu birliği tarih boyunca hep sağlamışız. Bundan sonra da sağlamaya devam edeceğiz. Bu birliğimiz olduğu sürece gelecek, Türkiye'ye iyi gelecektir' dedi. Sözlerinin devamında sivil toplumun önemine vurgu yaparak, 'Şehrimizin her bir rengini en büyük zenginliğimiz olarak görüyoruz. Farklı kültürlerin aynı samimiyetle buluştuğu bu kardeşlik iklimini hep birlikte yaşatacak; Kocaeli'nin her sokağında ve her derneğinde hemşehrilerimizle omuz omuza yürümeye devam edeceğiz' diyen Başkan Büyükakın, sıcak ve samimi karşılama için de teşekkür etti.

TAŞKÖPRÜ KÜLTÜR EVİ AÇILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı dernek binasında ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirten Dernek Başkanı Yasin Sönmez, 'Sayın Başkanımız derneklere hep destek oluyor. Özellikle Kocaeli yemek kültürünün ortaya çıkarılmasında ve de tanıtılmasında çok büyük emekleri var. Derneğimizin kültür çalışmalarında da desteğini her zaman görüyoruz. Kendisine dernek üyelerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum' ifadesini kullandı. Şener Söğüt ise Taşköprü Kültür Evi'nin en kısa sürede tamamlanarak hizmete gireceğini belirtti.