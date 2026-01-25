İstanbul Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği 'Kadınlar Tarih Konuşuyor' söyleşileri hız kesmeden devam ediyor. Söyleşi dizisinin ikinci buluşmasında Tarihçi Ceren Sungur, Maltepelilerle bir araya geldi.

İSTANBUL (İGFA) - Sungur, Osmanlı Devleti'nin son yüzyılında kadınların pasif ve edilgen olmadığını, özellikle 19. yüzyıldan itibaren kadınların kamusal alanda daha görünür hale geldiğini vurguladı.

Kadınların dergi ve gazeteler aracılığıyla eğitim, hukuk, çalışma hayatı ve toplumsal eşitlik konularında söz aldıklarını belirten Sungur, kadın mücadelesinin bu topraklara Batı'dan ithal edildiği görüşünün tarihsel olarak yanlış olduğunu ifade etti.

Osmanlı'nın son dönemini kadın tarihi açısından bir uyanış ve örgütlenme süreci olarak değerlendiren Sungur, bu dönemde verilen mücadelenin Cumhuriyet dönemindeki kazanımların zeminini oluşturduğunu dile getirdi.



BAŞKAN KÖYMEN: 'KADINLAR OLARAK MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ.'

Söyleyişiye katılan Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, söyleyişi sonunda Ceren Sungur'a teşekkür ederek, çiçek verdi. Başkan Köymen yaptığı konuşmada; 'Kadınlar olarak işimiz zor ama imkânsız değil mücadele etmeye devam edeceğiz.' Dedi.

Maltepelilerin ilgiyle takip ettiği 'Kadınlar Tarih Konuşuyor' söyleşileri, farklı konu ve konuklarla devam edecek.