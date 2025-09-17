2025-2026 Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) sezonu kapılarını açıyor. A Grubu’nda yer alacak Karatay Belediyespor, yeni sezonda iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.KONYA (İGFA) - 2025-2026 Türkiye Basketbol 2. Ligi (TB2L) sezonu kapılarını açıyor. A Grubu’nda yer alacak Karatay Belediyespor, yeni sezonda iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde (TB2L) 2025-2026 sezonu fikstür çekimi, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 21 takımın yer aldığı lig A ve B olmak üzere iki grupta oynanacak. Normal sezon karşılaşmaları 17-20 Ekim 2025’te başlayacak ve 13-16 Mart 2026 tarihlerinde sona erecek.

A Grubu’nda mücadele edecek olan Karatay Belediyespor, fikstür gereği ilk haftayı (BAY) olarak geçecek. Karatay Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, sezonun ikinci haftasında ise High Touch ekibini evinde ağırlayacak.

Karatay Belediyespor Kulüp Başkanı Muhittin Şener, sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Yeni sezona hazır olduklarını vurgulayan Şener, Karatay Belediyespor’un ligde başarılı sonuçlar alacağını söyledi. Şener; “Karatay Belediyespor Kulübü olarak her geçen yıl çıtamızı yükseltiyoruz. Bu sezon da Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde Karatay’ı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Takımımızı güçlü bir hazırlık süreciyle sezona hazırladık. Sporcularımız ve teknik ekibimiz büyük bir gayret ortaya koyuyor. Biz de yönetim olarak her zaman onların yanında duruyoruz. Hedefimiz, ligde istikrarlı bir şekilde ilerlemek ve Karatay’a gurur yaşatmaktır.” dedi.

Karatay Belediyespor’un sadece sahada değil, tribünlerde de büyük bir birliktelikle sezona damga vuracağını belirten Muhittin Şener; desteklerinden dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti. Şener; “Başkanımızın spora ve kulübümüze verdiği destek sayesinde her geçen yıl daha güçlü bir kulüp oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

KARATAY BELEDİYESPOR’UN FİKSTÜRÜ ŞÖYLE:

1. DEVRE 1. Hafta: BAY (17-20 Ekim 2025)

2. Hafta: Karatay Belediyespor – High Touch (24-27 Ekim 2025)

3. Hafta: BAY (31 Ekim – 3 Kasım 2025)

4. Hafta: Etimesgut Bld. – Karatay Belediyespor (7-10 Kasım 2025)

5. Hafta: Karatay Belediyespor – İlk. Uşak (14-17 Kasım 2025)

6. Hafta: Çiftlikköy Bld. – Karatay Belediyespor (21-24 Kasım 2025)

7. Hafta: Karatay Belediyespor – İBB Spor (28 Kasım - 1 Aralık 2025)

8. Hafta: İTÜ Tamfinans – Karatay Belediyespor (5-8 Aralık 2025)

9. Hafta: Karatay Belediyespor – Türktelekom Gel. (12-15 Aralık 2025)

10. Hafta: Akhisar B. – Karatay Belediyespor (19-22 Aralık 2025)

11. Hafta: Karatay Belediyespor – Kerasus (26-29 Aralık 2025)

2. DEVRE 12. Hafta: BAY (2-7 Ocak 2026)

13. Hafta: High Touch – Karatay Belediyespor (9-12 Ocak 2026)

14. Hafta: BAY (16-19 Ocak 2026)

15. Hafta: Karatay Belediyespor – Etimesgut Bld. (23-26 Ocak 2026)

16. Hafta: İlk. Uşak – Karatay Belediyespor (30 Ocak - 2 Şubat 2026)

17. Hafta: Karatay Belediyespor – Çiftlikköy Bld. (6-9 Şubat 2026)

18. Hafta: İBB Spor – Karatay Belediyespor (13-16 Şubat 2026)

19. Hafta: Karatay Belediyespor – İTÜ Tamfinans (20-23 Şubat 2026)

20. Hafta: Türktelekom Gel. – Karatay Belediyespor (27 Şubat - 2 Mart 2026)

21. Hafta: Karatay Belediyespor – Akhisar B. (6-9 Mart 2026)

22. Hafta: Kerasus – Karatay Belediyespor (13-16 Mart 2026)