Konya'da Karatay Belediyesi, AFAD Konya İl Müdürlüğü ile iş birliği yaparak personele “Afet ve Yangın Farkındalık Eğitimi” düzenledi. Teorik eğitim, AFAD Arama Kurtarma Birim Şefi Serdar Gencer tarafından verildi.KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi’nin personeline yönelik olarak düzenlediği hizmet içi eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konya İl Müdürlüğü ve Karatay Belediyesi işbirliğiyle, belediye personeline “Doğal Afet ve Yangın Farkındalık” eğitimi verildi.

Belediye çalışanlarının afetlere karşı bilinçlenmesi ve olası acil durumlara hazırlıklı olması amacıyla gerçekleştirilen teorik eğitim, uygulamalı tatbikatlarla desteklendi. Eğitim, AFAD Arama Kurtarma Birim Şefi Serdar Gencer tarafından verildi. Eğitim kapsamında ilk olarak afet farkındalığı ve yangına müdahale konularında, Karatay Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından özel olarak kurulan arama kurtarma ekibine yönelik sunumlar gerçekleştirildi.

Sunumların ardından ise bir yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikat, personelin önceden bilgilendirilmediği bir senaryo üzerinden yürütüldü. Yangın sirenlerinin çalmasıyla başlayan tatbikatta, belediye binasındaki tüm çalışanlar acil çıkış noktalarını kullanarak tahliye edildi. Acil durum ekiplerinin koordineli çalışmasıyla tahliye işlemi, tüm personelin güvenli toplanma alanında bir araya getirilmesiyle başarıyla tamamlandı. Tahliyenin ardından belediye binası dışında yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Yangın söndürme tüplerinin kullanımıyla ilgili bilgilendirilen personel, yangına müdahale pratiği yapma imkânı buldu.

Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Şevik; AFAD ekiplerine ve tüm katılımcılara teşekkür ederken, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, eğitim programıyla ilgili değerlendirmede bulundu.