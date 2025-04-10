Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 21. Konya Tarım Fuarı kapsamında şehrin çeşitli noktalarında oluşturulan tarım temalı özel tasarım alanları hem tarımın önemine vurgu yapıyor hem de şehre renk katıyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin çeşitli noktalarında oluşturduğu tarım temalı dekoratif alanlar ilgi görüyor.

Dünyanın sayılı tarım fuarlarından biri olarak gösterilen Konya Tarım Fuarı’nın 21’incisi, yurt içinden ve yurt dışından yoğun katılımla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi de fuar kapsamında hem ziyaretçilere hem de Konyalılara tarımın önemini farklı bir bakış açısıyla göstermek amacıyla çeşitli noktalarda tarım temalı özel tasarım alanları oluşturdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önü, Türbeönü Çarşıları, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Kültürpark Tramvay Büfem, Gedavet Kafem ve Bosna Atmosfer Gençlik Merkezi önünde oluşturulan süslemeler ve özel tasarımlarla dikkat çeken stantlar Konyalılardan ilgi görüyor.

Stantlar 12 Nisan Cumartesi saat 18.00'e kadar hizmet vermeye devam edecek.