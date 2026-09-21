Karatay Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla Alzheimer hastalığına yönelik toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla program düzenledi.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi tarafından 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla düzenlenen programa; Konya Valisi İbrahim Akın, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Figen Güney, Karatay İlçe Müftüsü Halil Taş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Nail Güner, Alzheimer Derneği Konya Şube Başkan Yardımcısı Semra Baral, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi Müdürü Şerife Duvar, Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Alzheimer hastaları ve hasta yakınları katıldı.

GÜNEY: HASTALARIMIZ YALNIZLIKTAN KURTULUYOR

Programda konuşan Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Figen Güney, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'nün hastalığa yönelik farkındalığın artırılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Yaşlanan nüfusa paralel olarak Alzheimer hastalığının da arttığına dikkat çeken Figen Güney, Alzheimer hastalarının özellikle gün içerisinde yalnız kalmasının hem kendileri hem de yakınları açısından çeşitli sorunlara yol açabildiğini belirtti. Gündüz yaşam merkezlerinin bu noktada önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini kaydeden Güney, merkez sayesinde hastaların sosyal yaşam içerisinde vakit geçirirken hasta yakınlarının da günlük işlerini daha rahat sürdürebildiğini söyledi.

Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nin 2016 yılında Karatay Belediyesi'nin desteğiyle Necmettin Erbakan Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde hizmete başladığını hatırlatan Güney, bu yıl Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya İl Müftülüğünün de çalışmalara dahil olduğunu ifade etti.

Halk Eğitimi Merkezi eğitmenlerinin merkezde çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiğini, müftülük görevlilerinin ise haftada bir gün hastalarla bir araya geldiğini belirten Güney, merkezin hem hastalar hem de hasta yakınları açısından önemli bir sosyal destek sunduğunu dile getirdi.

KILCA: BENİ EN MUTLU EDEN ŞEY SOSYAL BELEDİYECİLİK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Dünya Alzheimer Günü vesilesiyle hastalar ve hasta yakınlarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karatay Belediyesi olarak 10 yıldır Alzheimer hastaları ve hasta yakınlarının yanında olduklarını belirten Kılca, Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şubesi yönetimine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Belediyeciliğin yalnızca yol, park ve fiziki yatırımlardan ibaret olmadığını vurgulayan Kılca, sosyal belediyecilik alanındaki çalışmaların kendisini ayrıca mutlu ettiğini ifade etti. Kılca, 'Yol yapmak, park yapmak, sosyal tesis yapmak vesaire fiziki belediyecilik anlamında ne yaparsak yapalım tabii ki bunlar görevimiz, yapacağız. Ama beni en mutlu eden şey sosyal belediyecilik anlamında yaptığımız faaliyetler. Bunların başında da bu faaliyetler geliyor.' dedi.

Başkan Kılca, bu yıl hizmete kazandırdıkları Engelsiz Yaşam Merkezi'nin de sosyal belediyecilik anlayışının önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin en büyük ve Konya'nın ilk Engelsiz Yaşam Merkezi'ni hizmete sunduklarını ifade eden Kılca, merkezin özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik önemli hizmetler sunduğunu söyledi. Merkezin hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Kılca, Karatay Belediyesi olarak vatandaşların farklı alanlardaki ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kılca, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi başta olmak üzere yürütülen çalışmalarda destek veren Konya Valiliği, Karatay Kaymakamlığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi ve Müftülüğe teşekkür ederek, 'Bizler her zaman Karatay Belediyesi olarak vatandaşımızın her türlü ihtiyacında yanında olmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

VALİ AKIN: KONYA'DA ÖRNEK BİR İŞ BİRLİĞİ SERGİLENİYOR

Konya Valisi İbrahim Akın ise 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla hastalar ve hasta yakınlarıyla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Belediyelerin temel hizmetlerin yanı sıra sosyal belediyecilik alanında da önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Vali Akın, Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nin farklı kurum ve kuruluşların iş birliğiyle hayata geçirilen önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Konya'daki kurumlar arasındaki iş birliğine dikkat çeken Akın, 'belediyelerimiz binayı yapıyor, derneğimiz bunun yönetimini üstleniyor. Milli Eğitimimiz, Müftülüğümüz, Sağlık Müdürlüğümüz, Üniversitemiz bir araya geliyor ve insanımıza en iyi hizmeti, en kaliteli hizmeti daha nasıl veririz düşüncesiyle hareket ediyor.' ifadelerini kullandı.

Alzheimer hastası bulunan ailelerin yaşadığı zorluklara da değinen Vali Akın, gündüz yaşam merkezinin hem hastalara hem de hasta yakınlarına nefes aldıran önemli bir hizmet olduğunu vurguladı.

Karatay Belediyesi tarafından yakın zamanda hizmete açılan rehabilitasyon merkezine de değinen Vali Akın, merkezin hayata geçirilmesinde emeği bulunan Başkan Hasan Kılca'ya teşekkür etti. Vali Akın, Konya'da kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içerisinde yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çekerek, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.