Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirdiği Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, ilçe ziyaretleriyle ortaokul öğrencileriyle bir araya geliyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, ilçe ziyaretleriyle öğrencilerle buluşuyor. Meclis faaliyetleri yapılan ziyaretlerde Çocuk Meclisi Başkanı Talut Kerem Cengiz, başkan yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi yetkilisi ve koordinatör öğretmenler eşliğinde Çumra, Akören ve Güneysınır ilçelerini ziyaret etti.

Meclis Başkanı Cengiz, Akören Ali Bakan Ortaokulu ve Şehit Halis Özcengiz İmam Hatip Ortaokulu’nda, Başkan Yardımcıları Büşra Nur Geçer Çumra Merkez Atatürk Ortaokulu, Saliha Onbaşı Ortaokulu ve Abdullah Tenekeci Ortaokulu’nda, Yağız Aras Gürbüz de Güneysınır Mevlana Ortaokulu ve Mevlana İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilerle bir araya geldi.

Verimli geçen ziyaretlerde Çocuk Meclisi üyeleri tarafından 5. ve 7. sınıf öğrencilerine meclisin tanıtımı yapılarak; görevleri, etkinlikleri, proje yarışmaları hakkında bilgi verildi. Görüşmelerde öğrencilerin yaşadıkları ilçeler hakkında bilgi alışverişi de yapıldı.

Çocuk Meclis Başkanı Cengiz ayrıca, Akören İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Bozdağ’ı da ziyaret ederek Çocuk Meclisi ve yaptığı ziyaretler hakkında bilgi verdi.