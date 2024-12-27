Bursa'da İnegöl Mobilyacılar Odası’nın 27 yıldır Regaip Kandillerinde sürdürdüğü mevlit programına bu yıl İnegöl Belediyesi helva ikramlarıyla katkı sağlayacak. Belediye Başkanı Alper Taban, merhum mobilyacılar adına okunan mevlide tüm ilçe halkını davet etti.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1965 yılında kurulan Mobilyacılar Odası, bu yıl kuruluşunun 60’ıncı yılını kutluyor.

Bu kapsamda İnegöl Belediyesi’nin de katkılarıyla çeşitli organizasyonlar düzenlenecek.

10 Ocak 2025 Cuma günü İnegöl Kent Müzesinde “Ustalara Saygı” isimli fotoğraf sergisi açılacak.

Ayrıca Mobilyacılar Odasının çeyrek asırdır sürdürdüğü Regaip Kandili mevlit geleneğine de İnegöl Belediyesi ikramlarla katkı sağlayacak.

Mobilyacılar Odası her yıl Regaip Kandilinde merhum mobilyacılar için Sanayi Camiinde mevlit programı düzenliyor.

Bu yıl 27’ncisi düzenlenecek olan mevlitte, İnegöl Belediyesi de geleneksel kandil helvası ikramlarını burada sürdürecek. Mevlit sonrası İnegöl Belediyesi tarafından vatandaşlara helva ikramları yapılacak. Belediye Başkanı Alper Taban, 2 Ocak Perşembe akşamı idrak edilecek Regaip Kandilinde tüm ilçe halkını sanayi camiine davet etti.