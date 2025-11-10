Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçedeki öğrenciler için 'Sürdürülebilir Ulaşımda Nezaket ve Görgü Kuralları' temalı resim ve fotoğraf yarışması düzenliyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Konya genelindeki ilkokul ve lise öğrencileri için resim ve fotoğraf yarışması düzenleniyor.

Yürüyen, bisiklet kullanan, elektrikli skuter, otobüs ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarını kullanan bireylerin toplumsal nezaket ve görgü kurallarına uygun davranışlarının teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen yarışmalarla öğrencilerden, karşılaştıkları veya gözlemledikleri olumlu davranışları resim veya fotoğraf yoluyla anlatmaları istenecek.

İlkokul 3. Ve 4. Sınıf öğrencileri resim yarışmasında, lise 9. Ve 10. Sınıf öğrencileri de fotoğraf yarışmasında hünerlerini sergileyecek.

'Sürdürülebilir Ulaşımda Nezaket ve Görgü Kuralları' temasıyla 31 ilçeden öğrencilerin katılabileceği yarışmalarda, her iki kategoride de ilk 5 dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edilecek.

Resim Yarışması'nda öğrenciler resimleri okul yönetimlerine teslim edecek.

Fotoğraf Yarışması'nda ise başvurular 'nezaketvegorgu.konya.bel.tr' adresi üzerinden gerçekleşecek.

Yarışmalara katılım için son başvuru tarihi 26 Aralık 2025 olarak belirlendi.