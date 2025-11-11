Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi' kapsamında 'Tesisat Sizden, Kombi Bizden' kampanyasıyla katı yakıtla ısınan hanelerin doğalgaz kullanımına geçişi destekleniyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın havasını daha temiz, yaşamını daha konforlu hale getirmek için çevreci yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı.

Konya'da kış aylarında hava kirliliğini en aza indirmek amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla uzun süredir yürüttükleri 'Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi'nin 5 etabını başarıyla tamamladıklarını, bu kapsamda daha önce şehir merkezinde sosyal destek alan 1.653 konutun doğalgaz dönüşümünü yaptıklarını hatırlattı.

'Hava kalitesini artırarak daha yaşanabilir bir Konya için çalışıyoruz' diyen Başkan Altay, 'Proje kapsamında yürüttüğümüz 'Tesisat Sizden, Kombi Bizden' kampanyasıyla ekonomik zorluk yaşayan ailelerimize önemli bir destekte bulunuyoruz. Şehir merkezinde bulunan ve öncelikli olarak belirlenen mahallelerde katı yakıtla ısınan ve ilk defa doğalgaz kullanacak mülk sahiplerimizin iç tesisatlarını kendileri yapması koşuluyla ücretsiz kombi desteğimiz sürüyor' dedi.

Bu kapsamda vatandaşların daha konforlu, sağlıklı ve çevreci bir ısınma sistemine geçmelerine katkı sağladıklarını belirten Başkan Altay, 'Projede başvuruları alınan toplamda 1.700 kombiyi en kısa sürede hanelere teslim ediyoruz. Şartları uyan hemşehrilerimizi projeye başvuru yapmaya davet ediyorum. Destekleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte 2026 yılında da 'Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi' kapsamında hemşehrilerimize desteğe devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz kombi desteği için şartları sağlayanlar 'www.konya.bel.tr/s/kombi-destegi-basvuru' adresinden ön kayıt formunu doldurarak başvurularını yapabiliyor.