Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir'e bağlı köylerdeki şehit mezarlarında bakım ve yenileme çalışması başlatıyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Akşehir ve çevresindeki köylerde bulunan şehit mezarlarının bakım ve düzenleme çalışmalarına kısa süre içerisinde başlayacak. Belediye ekipleri tarafından yapılacak düzenleme kapsamında mezar taşları yenilenecek, çevre düzenlemesi yapılacak ve bayrak direkleri onarılacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'ndan Mezarlıklardan Sorumlu Bölge Şefi Cemal Soylu, Akşehir'e bağlı mahalle ve köylerdeki şehit mezarlarını yerinde inceleyerek mevcut durum hakkında bilgi aldı. Soylu, yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda bakım ve yenileme çalışmalarının kısa sürede başlatılacağını belirtti.

Ziyaret ve incelemelere Akşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı İsmail İnce de katıldı. Başkan İnce, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

'Şehitlerimiz, vatanımızın bağımsızlığı ve birliği uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızdır. Onların hatıralarına sahip çıkmak, mezarlarının bakımlı ve düzenli tutulmasını sağlamak hepimizin görevidir. Bu konuda destek veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a ve ekibine teşekkür ediyoruz.'

Yapılacak çalışmalar kapsamında, mezar taşlarının okunabilir hale getirilmesi, bayrak direklerinin yenilenmesi, çevre duvarlarının onarımı ve peyzaj düzenlemeleri de planlanıyor.

Bölge Şefi Cemal Soylu, çalışmaların sadece Akşehir ilçe merkeziyle sınırlı kalmayacağını, Yunak, Tuzlukçu ve çevre mahallelerdeki şehitliklerde de benzer düzenlemelerin yapılacağını ifade etti. Soylu, 'Amacımız, şehitlerimizin aziz hatıralarına yakışır bir ortam oluşturmak ve ziyaret eden vatandaşlarımızın daha temiz, düzenli bir alanla karşılaşmasını sağlamak' dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehitliklerde başlatacağı bu çalışma, hem şehit aileleri hem de bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.